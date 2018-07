Bisher steht es noch jedermann frei, eine Gastwirtschaft zu führen und seine Gäste mit Speisen und Getränken zu traktieren. Das soll anders werden. Der Rechtsausschuß des Bundestages hat beschlossen, für Speisewirtschaften einen Befähigungsnachweis zu verlangen – unter dem scheinheiligen Vorwand, daß damit der Volksgesundheit ein Dienst erwiesen wird.

In Wahrheit geht es darum, zum Nutzen der Wirte die Zahl der Speisewirtschaften zu begrenzen und eine Art von Naturschutzpark zu schaffen. Das wäre das erhoffte Signal für andere Gewerbetreibende, die in Bonn bereits Schlange stehen und ebenfalls einen Befähigungsnachweis fordern.

Ganz abgesehen von dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand, der damit verbunden wäre und davon, daß damit die Gewerbefreiheit wieder einmal mehr eingeschränkt würde – wozu soll ein solcher Befähigungsnachweis eigentlich gut sein? Vor Schlampereien in der Küche kann kein Papier schützen. Da sind überraschende Kontrollen durch die Gewerbeaufsicht viel wirkungsvoller. Im übrigen soll es ja gerade auch unter den Speisewirtschaften so etwas wie Wettbewerb geben. Es spricht sich rasch herum, wenn Haare in der Suppe gefunden werden. W. B.