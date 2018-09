Auf den raschen Niedergang der amerikanischen Aktienkurse in den ersten Januar-Tagen haben die deutschen Börsen nur kurz reagiert. In alter Gewohnheit wurden zunächst auch die deutschen Aktienkurse zurückgesetzt nach dem Motto: „Wenn Wallstreet hustet, bekommen wir Lungenentzündung.“ Doch die Zeiten haben sich geändert. Die konjunkturelle Situation in den USA ist mit der unsrigen nicht vergleichbar. Bei zahlreichen US-Unternehmen muß in diesem Jahr ein Gewinnrückgang befürchtet werden, bei uns wird allenfalls der Gewinnzuwachs geringer sein. Der Dollar ist immer noch nicht aus der Gefahrenzone heraus, dagegen gilt die Mark weiterhin als aufwertungsverdächtig.

Unter diesen Umständen bekommen zahlreiche Effektenberater Zweifel, ob es richtig ist, zu Lasten des deutschen Anteils das Portefeuille an amerikanischen Aktien auszubauen. Einige ausländische Gruppen sind sogar dazu übergegangen, wieder deutsche Aktien zu erwerben. Auch der Rentenmarkt profitiert von ausländischen Käufen. Dabei handelt es sich meist um Umschichtungen von Ausländerguthaben in festverzinsliche Wertpapiere

Die markttechnische Situation war an den deutschen Börsen bislang günstig. Sie bietet der Börsenspekulation eine sichere Ausgangsposition. Die Tatsache indessen, daß die Standardwerte des Chemie- und Elektrowertes kaum beachtet werden, zeigt das Mißtrauen gegenüber allen optimistischen Gesamtprognosen. Richtig verdient, so meint man in den Börsensälen, wird nur an wenigen Papieren. K. W.