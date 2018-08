Inhalt Seite 1 — 7 Thesen zu einem Fall Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Dienstag, 14. Januar, und Mittwoch, 15. Januar: „Der Fall Liebknecht–Luxemburg“ (Zeitgeschichte vor Gericht)

1. Dieter Ertel, der Interpret jenes Offizierkomplotts vom Januar 1919, das zum Doppelmord und zur Justizkomödie führte, hat vortreffliche Arbeit geleistet: Die Inszenierung der Tat, der Tötung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts, gewann ebenso Anschaulichkeit wie das Spurenverwischen, das Zusammenspiel von Richtern und Angeklagten und die Kameraderie, die zwischen den Tätern und ihren von Amts, doch nicht von Rechts wegen eingesetzten Verfolgern bestand. Raffungen, Bündelungen und Zeitschnitte gaben dem Aktenmaterial Plastizität; der Betrachter am Bildschirm konnte die einzelnen Phasen des großen Vertuschungsmanövers verfolgen und die Rollen erkennen, die in diesem Spiel, das kein Spiel war, den einzelnen zukamen.

2. Fünfzig Jahre nach der Tat stand der Offizier, der sich rühmte, Karl und Rosa „gerichtet“ zu haben: Hauptmann a. D. Waldemar Pabst, wieder auf der Anklagebank, Seit an Seit mit dem Kläger von damals, der alles wußte und alles verschwieg, dem Mann in der roten. Robe: Hitlers erstem höchsten Ankläger, dem Oberreichsanwalt Jorns. Leutnant Canaris – Admiral später und Hitlers Opfer –, damals Durchstecher und Fährtenverwischer Nummer 1: Ein Freund der Offiziere und zugleich ihr Richter auf dem Podest des Militärtribunals, trat stärker als in früheren Dokumentationen hervor – und schließlich sah sich, wenngleich nur in effigie, endlich jene ominöse Militärperson präsentiert, von der man im Mai 1919 nur am Rande, nur beiläufig sprach, die aber immerhin in den Akten eine solche Rolle spielt, daß der unvoreingenommene Leser aufmerksam wird ... und Dieter Ertel ist ein Leser solchen Schlags.

Er folgte den Spuren, Stein kam, zu Stein, die Lügenmaschinerie brach zusammen der Reporter konnte demjenigen, der dem Freiwilligen Souchon den Befehl gab, Rosa zu „richten“ ... Ertel konnte dem Hauptmann Pabst, einem Rentner in Düsseldorf, melden: „Ich habe Ihren Souchon gefunden.“ (Da nickte der Hauptmann; die Ertelsche Treibjagd schien dem Generalstabsoffizier, als technische Leistung, zu imponieren: „Jawohl, es war Souchon; aber, bitte, nicht ich habe den Namen zuerst in die Debatte geworfen; Sie sind es gewesen; ich hätte das Schweigen, das ich fünfzig Jahre bewahrte, von mir aus niemals gebrochen.“)

3. Ein klarer Fall also: Auftraggeber und Schütze sind, so scheint es, unter uns; Rosa Luxemburgs Henker, nun miteinander verfeindet, spazieren offenbar als Rentner durch Godesberger und Düsseldorfer Alleen und gehen ihrer Erinnerung nach. Gerichte werden sich mit der Affäre befassen.

4. Die Präsentation des Materials war so gut wie Regie und Ensemble; nie wurde gemogelt, zwischen Indikativ und Konjunktiv gab’s keine Verwechslung, das „so etwa mag das gewesen sein“ sah sich von dem „genau dies waren die Worte“ getrennt; die Devise hieß: Authentizität; man verleugnete nie, daß hier, in der Form der spielerischen Unterweisung, ein Lehrstück ablief.

5. Aber da sind auch Bedenken. Da ist zu erwähnen – Bagatellen, gewiß –, daß der Name Wissell falsch betont wurde, daß man die Genossin Dr. Rosa Luxemburg (sie promovierte in Zürich) im Gegensatz zu Liebknecht konsequent des ihr zustehenden Titels beraubte und daß man nicht auf den ominösen Anruf in der Reichskanzlei einging, mit dessen Hilfe das Verhaftungskommando der Bürgerwehr sich Rückendeckung zu verschaffen gedachte. (Man werde sich wiedermelden, hieß es auf Seiten der Macht – aber man tat es dann nicht, ließ sie schleifen, die Zügel, wohl wissend, daß die Herren vom Eden-Hotel schon reinen Tisch machen würden.)