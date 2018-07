Wenn ein berühmter Mann eine Reise tut, dann kündigt er vorher in Briefen seine Ankunft an. Aus Südafrika schrieb Dr. Blaiberg an den Kurdirektor von Badgastein, er werde kommen mit Frau und Tochter. Nun balgen sich die Hoteliers im Ort um die Ehre und das Geschäft, den Doktor aufzunehmen. Natürlich kostenlos.