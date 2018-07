Von Uwe Nettelbeck

Frankfurt am Main

Als ungefähr acht berittene Polizisten ihn umzingelt hatten und der Oberkommissar zu Pferde Leo Haffner, dessen Lust an diesem Einsatz ein Photo zufällig, aber klar überliefert hat, auf ihn einschlug, griff der neunundzwanzigjährige Theologiestudent Christian Boblenz zu einem Brett, um wenigstens nicht niedergeritten zu werden. Seine Erklärung: Ich hatte Angst.

Der Vorfall trug sich am Ostermontag 1968 in Frankfurt im Zuge eines Polizeieinsatzes zu, den Zeugen als besonders übel geschildert haben. Fünfzig bis sechzig Demonstranten hatten sich in der Nähe der Galluswarte auf der Straße niedergelassen; dabei kehrten sie einem von der Polizei errichteten Stacheldrahtverhau den Rücken zu. Nur wenigen gelang es, dem plötzlichen Knüppelangriff der Polizei unverletzt zu entkommen.

Der Lehrer Hans-Peter Kostencki: Ich bekam – von ich weiß nicht, waren es fünf, sechs, sieben, acht Polizisten – wenigstens dreißig Schläge. Ich war allein da, ich hatte mich nicht gewehrt, ich hatte nur versäumt, rechtzeitig aufzuspringen und wegzulaufen. Zunächst wollte ich irgendein Wort der Erklärung sagen, aber als die Prügel immer mehr wurden, lag ich nur da und schrie: „Hilfe! Hilfe!“ in der Hoffnung, daß damit zumindest dem Prügeln ein Ende gemacht wird. Aber ich wurde auch, obwohl ich völlig wehrlos dalag, geprügelt am ganzen Körper, auch ins Gesicht...

Andere Zeugen: Ich konnte nicht schnell genug aus dem Bereich der Schlagstöcke flüchten und wurde laufend geprügelt, obwohl sichtbar war, daß ich angeschlagen und auf der Flucht war. Die Polizei trieb uns ungefähr fünfzig Meter weit, als ungefähr fünfzehn Reiter Polizisten anpreschten und ohne vorherige Warnung auf alle Nichtuniformierten einschlugen, auch auf die Zuschauer. Eine wahre Hetzjagd begann... Ich habe gesehen, wie bei der Verfolgung von Demonstranten ein Polizist einen großen Stein aufhob und aus ganz kurzer Entfernung einem jungen Mann ins Gesicht warf... Ein zurückgebliebener Demonstrant wurde durch die Polizei gestellt. Ohne daß er die Beamten provoziert hätte oder sich gar zur Wehr gesetzt hätte, wurde er brutal zusammengeschlagen. Sechs oder sieben Beamte standen um den Liegenden herum, schlugen und traten unkontrolliert auf ihn ein. Ein Polizist trat immer wieder in die Nieren- und Leistengegend, ein zweiter spezialisierte sich auf das Hinterteil. Kopf und Gliedmaßen wurden unentwegt getroffen.

Christian Boblenz wurde festgenommen. Die Anklage lautet: Aufruhr, Auflauf, Landfriedensbruch. Das vom Strafgesetzbuch vorgesehene Strafmaß: Gefängnis nicht unter sechs Monaten, Zuchthaus bis zu zehn Jahren. Die im Augenblick weder von hinreichenden Reformvorstellungen des Gesetzgebers noch von vernünftigen Richtern entscheidend bedrohte Institution Justiz ist dabei, im Schutze der eingeschränkten Öffentlichkeit, die sich dazu herstellt, im Schutze der Fiktion des unabhängigen Richters, im Schutze einer allgemeinen Ahnungslosigkeit also, das berechtigte Aufbegehren zu ahnden, das sich nach dem Attentat auf Rudi Dutschke gegen das Verlagshaus Axel Springer richtete; sie ist dabei, in aller Ruhe die ihr zur Verfügung stehenden vorkonstitutionellen Landfriedensbruch-Aufruhr-und-Auflauf-Gesetze anzuwenden und ordnungsgemäß die Brutalität der Polizeieinsätze zu Ostern in den Schatten zu stellen.