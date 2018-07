Von Ruth Herrmann

Sie war schon als Kind ungewöhnlich mutig und hatte gute Nerven. Als ihr Vater sich nicht traute, kletterte sie für ihn aufs Dach und fing die Tauben. Mut und gute Nerven waren Eigenschaften, die ihr Freund an ihr besonders schätzte. „Es war“, sagte er, „anfangs nur ein Abenteuer mit Gisela. Aus dem wurde, dann eine große Liebe.“ Sie war, was man einen prima Kumpel nennt. Sie war tüchtiger und zuverlässiger als die beiden Männer, die neben ihr und ihrem Freund dem Räuberquartett angehörten. Die waren manchmal indisponiert und lustlos, wenn ein Zug schon beschlossene Sache gewesen war. Richtig Verlaß war immer auf Gisela, das Mädchen, das nicht von der Sorte ist, die den Spatz in der Hand der Taube auf dem Dach vorzieht.

Ihr Freund, der Großgeldjäger, er währt das noch vor Gericht liebevoll. Er ist es auch dem die Richter die Kindheitsanekdote von den Tauben verdanken. Solche Bekundung von Ritterlichkeit und unverminderter Liebe steht einem Manne gut an – und im Unglück nun erst recht. Und nebenbei – ganz nebenbei natürlich nur – kann das schöne Preislied auf Giselas Mut und Nervenstärke die eigenen Verdienste bescheidener wirken lassen. Schließlich ist das Gericht der Ort, wo solche Verdienste um die gemeinsame Sache in Zuchthausjahre umgerechnet werden.

Das schale Schicksal der nachträglich miesgemachten Räuberbraut bleibt Gisela Werler erspart. Wenn Hermann Wittorf dem Gericht vorträgt, was sich in oder vor einer Bank- oder Sparkassenfiliale begab, „zu der wir uns begaben“, und dabei von Gisela, von Fräulein Werler oder von Gisela Werler spricht, fragt der Vorsitzende manchmal: „Fräulein Werler, wir es so?“ Und sie bestätigt, brav aufstehend: „Ja, so war es.“ Höchstens einmal wendet sie ein: „War das nicht ein andermal?“ Dann sieht Wittorf in seinen Notizen nach. Ja, er hat sich geirrt. Bei neunzehn Überfällen in drei Jahren kann man schon mal die Übersicht verlieren.

Die nervenstarke Gehilfin sitzt blaß und bescheiden hinter den drei Komplicen Wittorf, Warncke und Jordan in einer Art von Loge links vorn im Kieler Schwurgerichtssaal. Von der lächelnden Selbstsicherheit des ersten Tages ist nichts geblieben. Es mag ihr anfangs geschmeichelt haben, daß sie soviel Publikum herbeizulocken vermochte. Weniger allerdings war es ihre Person als ihr großer Name: „Die Banklady“. In der langen Zeit der Erfolge hatte sie denken müssen wie Rumpelstilzchen: „Ach wie schön, daß niemand weiß ...“ Was hatte sie schon gehabt vom Tatenruhm, dessen sie sich nicht rühmen konnte? Die Scheinwerfer der Photographen waren die Sonne des Ruhms – und das nur für Minuten.

Die unscheinbare, bläßliche Frau in der Angeklagtenloge wirkt, als träte sie im falschen Stück auf, nicht in einem, das „Die Banklady“ heißt. Sie könnte die Rolle des Hausmädchens spielen in einem Stück der Jahrhundertwende: Unwissende Dienstmagd, auf den flotten Sohn der Herrschaft hereingefallen, bekam ein Kind, das sie in Not, Schmach und Verzweiflung verbarg und – von der Herrschaft und den eigenen Eltern verstoßen – in dunkler Nacht in einen Weiher warf. Stumpf und dumpf erlebt sie, wie die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt.

So wirkt Gisela Werler, Arbeiterkind aus Hamburg-Altona, vor dem Gericht. Die Frisur mit dem Dutt oben auf dem Kopf trägt zu diesem Bild bei. Das gelbe Jerseykostüm mit der Wildlederfront ändert auch nichts daran. Und ihre „tollen Beine“, die einen Sparkassenangestellten bei einem Überfall so faszinierten, sind hinter der Brüstung nicht zu sehen.