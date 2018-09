Inhalt Seite 1 — Dokumente der ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Richard Nixon am 20. 1. 1969 in Washington

Indem wir die Horizonte des Weltraums uns erschlossen haben, haben wir neue Horizonte auf Erden entdeckt. Weil die Völker der Welt Frieden wünschen und die führenden Staatsmänner sich vor einem Kriege fürchten, ist die Zeit zum ersten Mal auf der Seite des Friedens ... Die größte Ehre, die die Geschichte zu vergeben hat, ist der Titel Friedensstifter. Diese Ehre ist für Amerika jetzt in greifbare Nähe gerückt...

Wir erblicken die Hoffnung von Morgen in der Jugend von Heute. Ich kenne Amerikas Jugend und ich glaube an sie. Wir können stolz darauf sein, daß sie gebildeter und engagierter ist und ihrem Gewissen leidenschaftlicher folgt, als je eine Generation vor ihr...

Weil wir innerlich so stark sind, können wir es uns leisten, in aller Offenheit von unseren Schwächen zu reden und dürfen hoffen, sie zu überwinden ... Wir sind in einen Krieg verwickelt und wollen doch den Frieden. Wir sind in Lager gespalten und ersehnen doch die Einigkeit. Wir sehen rundum unerfüllte Menschen, die ein erfülltes Leben führen möchten. Wir sehen Aufgaben, die bewältigt werden müssen – auf Hände wartend, die sich ihrer annehmen.

Auf eine Krise des Geistes bedarf es einer Antwort des Geistes ... Wir können nicht voneinander lernen, solange wir nicht aufhören, einander anzuschreien ... Was die Regierung betrifft, so werden wir zuhören.

Worauf es jetzt über die Tätigkeit der Regierung hinaus am dringendsten ankommt, ist, die Legionen Betroffener und Engagierter zu mobilisieren ... Damit können wir eine große Kathedrale des Geistes bauen ... Ich habe kein Leben der sorglosen Bequemlichkeit anzubieten. Ich verlange kein Leben voll grausamer Opfer. Ich rufe Sie auf, sich in einem mitreißenden Abenteuer zusammenzufinden...

Kein Mensch kann wirklich frei sein, solange es sein Nachbar nicht ist. Vorwärts zu schreiten, heißt letztlich, zusammen vorwärts zu schreiten. Das bedeutet: Neger und Weiße zusammen, als ein Volk, nicht als zwei Völker. Die Gesetze haben jetzt unser Gewissen eingeholt. Was bleibt, ist, ihren Inhalten Leben einzuhauchen – endlich zu gewährleisten, daß, so wie wir alle in Würde vor Gott gleich geboren sind, auch alle in Würde vor den Menschen gleich geboren sind.