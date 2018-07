Inhalt Seite 1 — Dreimal Maria Becker Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE HÖLLISCHE MASCHINE (La Machine Infernale)

Von Jean Cocteau

Tourneetheater „Die Schauspieltruppe Zürich“

Ein Jahrzehnt hat das Zürcher Tourneetheater nicht nur überstanden, sondern auch bestanden. Sein Spielplan gereicht ihm zur Ehre, obwohl er stets eine Hauptrolle für Maria Becker enthalten muß.

Dankenswert war zugleich die Erinnerung an „La Machine Infernale“. Obwohl der Vierakter um die sophokleische Figur des Ödipus schon 1934 von Louis Jouvet in Paris uraufgeführt worden war, erreichte er Deutschland erst in den fünfziger Jahren und wurde bei uns vergleichsweise selten gespielt. Vielleicht wegen der irreführenden Übersetzung des Stücktitels in „Die Höllenmaschine“? Maria Beckers Truppe reiste jetzt mit dem Werknamen „Ödipus“.

Sicherlich wirkt es heute schon wieder überholt, wenn eine Frau aus Theben (und nicht nur diese) einem fremden „Fräulein“ die Sache mit der Sphinx und deren Folgen in anachronistischschnoddriger Sprache erzählt. Doch die modischen Effekte dominieren in diesem Cocteau-Stück nicht. Der Autor führt tief hinein in das höllische Verhängnis, das die untereinander uneinigen Götter über die Menschen verhängt haben.