Vor dem Gericht in Besançon, so stand zu lesen, wurde jüngst ein Fall von Körperverletzung verhandelt, der nicht alltäglich scheint. Ein Bauer aus dem französischen Dorf Ecouvette hatte einem Zugezogenen eine Ladung aus seiner Schrotflinte verpaßt, weil dieser den Acker „mit so neumodischem Kram wie Düngemittel und Maschinen“ bearbeitete. Er erzielte damit höhere Erträge als die anderen mehr der Tradition verbundenen Bauern, die sich so einem „ruinösen Wettbewerb“ ausgesetzt sahen.

Vom Bürgermeister bis zum kleinsten Bauern stand das Dorf wie ein Mann zu dem Franctireur gegen den Fortschritt und gegen den „Reformer“, dessen „Gegenwart das Dorf tötet“, wie es der Bürgermeister formulierte. Leider vermeldete die Nachricht das Urteil nicht.

Ein nicht alltäglicher Fall? Lachen wir über die dummen Bauern von Ecouvette? Sehen wir uns doch um in unserem eigenen Bereich, bei unseren Nachbarn, in unserem Lande. Überall ist Ecouvette. hm