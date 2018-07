Inhalt Seite 1 — Ein Hauch von Hazienda Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Charreada gibt es nur in Mexiko. Manche Olympiabesucher nutzten die Chance, im Rancho del Charro dieses zum Sport gewordene. Rudiment des alten Mexiko zu erleben.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Charros tatsächlich noch Rinderhirten und die Charreada eine ländliche Fiesta, die gefeiert wurde, wenn die Zeit kam, in der die Maulesel und die jungen Pferde geschoren, mit dem Brandmal versehen oder kastriert werden mußten.

Je mehr aber das freie Leben auf der Hazienda sich verflüchtigte, um so mehr wurde das Charrotum“ zum Schauspiel. Ponciano Diaz, ein großer mexikanischer Stierkämpfer, führte als einer der ersten Charrospiele gegen Bezahlung vor.

Heute sind die Charros oft wohlhabende Amateure, Kaufleute, Juristen oder Ärzte, und die Charreria ist zum Reitsportfest geworden. Nachdem die Haziendas fast verschwunden und ihre Gutshäuser in der Umgebung Mexico Citys in attraktive Restaurants umgewandelt wurden, trauert man romantisch den ungebundenen alten Zeiten nach. In der Form des Sports wird versucht, etwas von ihrem Zauber einzufangen und zu bewahren. Reitervereine, so kann man sie nennen, haben sich sogar eigene Arenen erbaut, in denen sie meist am Sonntagvormittag vor ein- oder zweitausend Zuschauern ihre Künste vorführen.

Die Arena des Campo del Charro besteht einmal aus einem großen Ring, um dessen eine Hälfte die Zuschauerränge geführt sind, während die andere Seite durch ein breites, hölzernes Tor geschlossen werden kann. Ist dies geöffnet, so gibt es den Blick in die Antreibe- und Anreitebahn frei. Rechts und links davon liegen die schmalen Laufgänge für die Tiere. Dahinter die mauerumfriedeten Sammelplätze für Vieh und Pferde.

Als wir um elf Uhr eintreffen, spielt eine Mariachikapelle schmetternde Trompetenstakkatos. Einige Charros mit riesigen Sombreros reiten lässig auf ihren rassigen Pferden umher. Die bunten Schabracken leuchten, und das silberbeschlagene Sattelzeug funkelt in der Sonne. Die Charros in altmexikanischer Tracht mit verzierten Pistolentaschen begrüßen Bekannte unter dem Publikum oder heben ein Kind aufs Pferd.

Der festliche Einzug erfolgt mit ziemlicher Verspätung. Auch die Señoras und Señoritas nehmen an ihm in Kostümen des 18. Jahrhunderts, mit knöchellangen weißen Unterhosen, im Damenreitsitz teil. Dann beginnt die Vorführung. Zuerst das „Schwanzziehen“. Die jungen Stiere werden von der Anreitebahn auf den Ring zugetrieben, und die Charros müssen sie im höchsten Tempo von der Seite heranreitend zum Sturz bringen. Liegt der Stier auf dem Rücken und streckt alle viere von sich, braust Beifall auf. Die Kunstfertigkeit besteht darin, das Tier in vollem Karacho so zu Fall zu bringen, daß es sich dabei nicht verletzt.