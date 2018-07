Die Bonner Sozialdemokraten haben wegen ihres Gesetzentwurfes über die Vorbeugungshaft massive Kritik einstecken müssen; verfassungswidrig, vom Ungeist der faschistischen Zeit geprägt, wider die rechtsstaatliche Ordnung und wider die Würde des Menschen. Anwälte, Rechtsprofessoren, Außerparlamentarische Opposition und Liberale sind sich in ihrem Verdacht einig, daß der sozialdemokratische Entwurf, von dem christlich-demokratischen Koalitionspartner akzeptiert, ein plumpes Wahlgeschenk sei. Mit ihm soll im Wahljahr der deutsche Normalbürger erfreut werden, der sich über die randalierenden Rocker empört, der am Stammtisch für die gammelnden Halbstarken das Arbeitslager fordert und Gewalttäter dem Henker überliefern möchte.

Nach dem Entwurf sollen vorsorglich Täter, die wegen Diebstahls, Mordes, schwerer Körperverletzung oder Betruges ein Urteil von mindestens neun Monaten Gefängnis zu erwarten haben, dann vorsorglich hinter Gitter gesteckt werden, wenn der Richter meint, sie könnten vor ihrer eventuellen Verurteilung eine neue Tat begehen.

Bisher ist es den geistigen Vätern dieses Gesetzentwurfs nicht gelungen, Argumente zu finden, die sich nicht nur an das Sicherheitsbedürfnis des Bürgers („Der läuft noch frei herum, wo doch jeder weiß, der schlägt wieder zu“) wenden. Zwar haben sie – aufgescheucht durch die harte Kritik – sich zur Modifizierung ihres Entwurfs bereit erklärt. „Der Deliktskatalog muß überprüft werden“ – so Hamburgs Justizsenator Schulz. Sie haben jedoch bisher das schwerste Bedenken nicht ausräumen können: daß mit diesem Entwurf den APO-Demonstranten an den Kragen gegangen werden soll. Zwar beteuern alle, der Entwurf ziele nie und nimmer gegen die Demonstranten. Doch dem Mißbrauch eines solchen Gesetzes wären Tür und Tor geöffnet; und an Manipulationsmöglichkeiten gegenüber politischen Gegnern fehlte es nicht.

Die Verbrechensvorbeugung darf nicht der Justiz übertragen werden. Denn wie kann der Richter sein Urteil auf eine Prognose stützen? Mit der Vorbeugungshaft wäre nichts gewonnen. Sie würde die mühsam in Gang gekommene Reform unseres Strafrechts ad absurdum führen. v. K.