Von Kenneth Harris

Pat Ryan war Lehrerin in einer Kleinstadt, als sie Richard Nixon kennenlernte und heiratete. Das war vor fast dreißig Jahren. Anfang dieser Woche, am 20. Januar 1968, wurde sie die First Lady eines der mächtigsten und problemreichsten Staaten der Welt. Der englische Reporter Kenneth Harris interviewte sie in ihrer New Yorker Wohnung. Es ist gewiß kein Zufall, daß das Gespräch manchmal einem amerikanischen Fernsehfamilienfilm für den Nachmittag ähnelt: sauber, positiv, optimistisch, jugendfrei.

Harris: Bei welcher Gelegenheit trafen Sie Richard Nixon zum erstenmal?

Frau Nixon: Auf einer Laienspielbühne in einer kleinen kalifornischen Stadt, eigentlich einem Vorort von Los Angeles. Wir lebten damals beide in Whittier.

Und Sie waren begeisterte Laienschauspieler?

Begeistert nicht gerade. Ich war als junge Lehrerin nach Whittier gekommen, und Dick arbeitete dort als Rechtsanwalt. Es gab da ein kleines Theater, und eines Tages beschloß eine Freundin, dort vorzusprechen und sich um eine Rolle in einem Stück zu bewerben, das „Der dunkle Turm“ hieß. Sie bat mich, es doch auch zu versuchen. Dick – so wurde mir jedenfalls erzählt – hatte erfahren, daß eine neue Lehrerin in der Stadt aufgetaucht war. Er wollte mich begutachten und kam an jenem Abend, an dem wir vorprechen sollten, ins Theater, Dick wurde mir auch wirklich, vorgestellt und schaffte es sogar, in demselben Stück eine Rolle zu bekommen.