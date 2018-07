Jedenfalls: Da ist eine neue Paraderolle für all jene älteren First-Ladys des Nerventheaters, die einst als Winnie in Becketts Sandhaufen brillierten und seither mangels besserer Rollen gern ganze Tage in den Bäumen verbrachten; und Grete Mosheim, in der Erstaufführung von Edward Albees jüngster Bühnenarbeit im Werkraumtheater der Münchner Kammerspiele (Regie Ulrich Heising), setzt gleich recht endgültige Maßstäbe dafür, mit wieviel Fazetten zwischen Hysterie, Selbstmitleid und Selbstironie, mit wieviel irrlichternden Obertönen man Albees Monolog einer „langatmigen Dame“ zu einer nicht bloß virtuosen, auch bewegenden Darbietung machen kann.

Aber der Einakter heißt „Worte des Vorsitzenden Mao Tse-Tung“. Neben der langatmigen Dame und dem schweigenden Pfarrer, die sich in Liegestühlen auf einem Schiffsdeck sonnen, steht an der Reling, das heißt an der Rampe, Mao persönlich, wie man ihn aus dem roten Büchlein kennt (Dieter Kirchlechner), und predigt dem Publikum in gelassener Selbstsicherheit Revolution. Abseits sitzt ferner eine verhärmte alte Frau und deklamiert ein sentimentales Gedicht über eine alte Frau, die am Ende ihres Lebens von Mann und Kindern in schnöder Undankbarkeit vor die Türe gesetzt wird (Else Quecke); und eine dritte Frauenstimme, die geisterhaft aus einem Lautsprecher tönt (Therese Giehse), meditiert über den Verfall der Künste, nicht zuletzt der Kunst des Lebens.

Die Monologe laufen gewissermaßen in einer Spiralbewegung nebeneinanderher, ohne sich zu berühren, und spielen einander doch Bedeutungen zu: sie relativieren einander mit jeder „Drehung“ und zerstören einander, weil sie nichts, nicht einmal eine Sprache, gemeinsam haben. Obwohl der Titel Mao zur Hauptsache macht, spricht vieles dafür, daß Albee sein Stück als eine Fuge mit vier gleichwertigen Stimmen komponiert hat – Maos globale Sentenzen und der pathetisch gereimte Jammer einer Armenhäuslerin sind zu inkommensurabel, als daß sich das eine dem anderen zuordnen könnte –; auf der Bühne aber wird wohl immer die langatmige Dame einen theatralischen Sieg davontragen, weil sie alleine nicht zitiert, sondern in der Hervorbringung des Textes sich selbst produziert: in einem Stück, dessen Struktur zuletzt doch nach kunstgewerblichem Beckett-Spiel aussieht, eine unverwechselbare Albee-Figur voll verwelkender Vitalität.

Über den Mao-Einakter ist die „Kiste“ gestülpt, der Monolog der Lautsprecherstimme, der sich in die anderen Monologe mischt, zu dem aber davor und danach als ein isoliertes Stück ertönt (wobei auf der Bühne nichts als ein riesiger leerer Kubus zu sehen ist): eine elegische Meditation darüber, daß Kunst wehtut und verzweifelt macht, weil ihre Harmonien unerreichbar sind, so sehr, daß wir vielleicht kein Recht mehr auf Kunst haben, wie auf Besitz überhaupt: Eine Absage also, eine Zurücknahme, so introvertiert und zerbrechlich, daß ihre theatralische Darbietung verlegen macht gerade weil sie, sich selber zum Trotz, zum Kunststück wird, schmerzlos und glatt. Urs Jenny