Der Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH) mit Doppelsitz in Nürnberg und Oberhausen, einstmals einer der sechs großen Stahlkonzerne an der Ruhr, heute als Holdinggesellschaft das größte Maschinenbau-Unternehmen Deutschlands, hatte 1967/68 (30. Juni) auf fast allen Gebieten neue Rekorde zu verzeichnen: des Umsatzes, des Auftragseinganges, der Investitionen, des Grundkapitals und sicher auch der Ertragskraft. Über den Gewinnn allerdings spricht die Konzernleitung nicht gern.

Wer geglaubt hatte, daß die vom neuen Aktiengesetz erzwungene Konzernbilanz, die jetzt zum erstenmal vorgelegt werden mußte und vorgelegt worden ist, der nie stark ausgeprägten Publizitätsbereitschaft des ältesten deutschen Montankonzerns neuen Auftrieb geben würde, sieht sich leider enttäuscht. Die Verwaltung verzichtet in der Konzernbilanz und in der Ertragsrechnung auf jegliche Vergleichszahlen. Sie sind zwar nicht obligatorisch, werden aber von den meisten Großunternehmen auch der Montan- und Maschinenindustrie freiwillig und oft sogar schon vorzeitig mitgeliefert. In Oberhausen aber werden alle Anhaltspunkte verwischt, die Auskunft über die echte Rentabilität des Unternehmens geben könnten.

Die Frage nach den Gründen der hohen Pauschalwertberichtigungen zum Beispiel, die vermutlich hohe stille Reserven enthalten, werden vom Tisch gewischt mit der Bemerkung: „Wir würden uns freuen, wenn wir sie nicht in Anspruch zu nehmen brauchten.“ Bei dem Wunsch nach Aufgliederung der Steuern heißt es lächelnd „no comment“, und bei der Frage nach dem wirtschaftlichen Ertrag wird lapidar: „nicht besser, auch nicht schlechter als im Vorjahr“ geantwortet.

Daß trotz dem, wie mancherlei Indizien vermuten lassen, erheblich mehr verdient wurde, ist auf die Straffung des Konzerns und auf die in den vergangenen Jahren mit Erfolg durchgeführte Umstrukturierung zurückzuführen. Unwirtschaftliche Produktionszweige wurden abgehängt, andere zukunftsträchtige Branchen, wie zum Beispiel die Kerntechnik, wurden neu hinzugenommen und forciert. Die GHH erarbeitet unter anderem die Unterlagen für den 300-MW-Block eines Kernkraftwerkes, das in einem Jahr baureif sein soll.

Die Aktionäre, deren Majorität in der Haniel-Gruppe zu suchen ist, müssen sich für das Berichtsjahr wieder mit einer keineswegs schlechten Dividende von 12 Prozent auf das inzwischen von 125 auf 175 Millionen Mark erhöhte Aktienkapital zufriedengeben. Sie können das um so mehr, als allmählich nicht nur bei den GHH-Aktionären die Einsicht zu wachsen scheint, daß die erwirtschafteten Gewinne keineswegs Jahr für Jahr voll ausgeschüttet werden müssen, weil sie zur inneren Stärkung des Unternehmens und damit zur Dividende, die auch in zehn Jahren noch erwartet wird, beitragen sollen. hd.