Von Wolfram Siebeck

Es ist erstaunlich; diese Widerstandskraft des Körpers, dieser enorme Lebenswille ...“ Der Doktor schüttelt bewundernd den Kopf. die huste. „Hast du etwas gesagt?“ fragt mich die Florence Nightingale meines Hauses. Seit zwei Tagen liege ich im Bett, und seit zwei Tagen pflegt sie mich Tag und Nacht. „Ich habe gehustet“, flüstere ich.

„Wann wird er aufstehen können, Herr Doktor?“ höre ich sie jetzt den Arzt fragen, „wir sind nämlich übermorgen zu einer Party eingeladen.“ – „Übermorgen? Aber ja, harmlose Erkältung im Endstadium. Lassen Sie ihn noch einmal tüchtig schwitzen. Aber keinen Rum in den Punsch, und morgen mittag machen wir dann einen kleinen Spaziergang, nicht wahr? Das klärt die Nase.“ Die letzten Worte richtet der sadistische Kurpfuscher an mich. In Wirklichkeit hat er mich sicher schon aufgegeben. Sehen Sie denn nicht, Sie Ignorant, daß hier ein todkranker Mann im Koma liegt, der dringend ihren Beistand braucht? Penicillin, Sauerstoffzelt, Bluttransfusion, was weiß ich. Tun Sie. alles menschenmögliche und rennen Sie nicht gleich wieder weg Zu irgendeinem Bauernbengel, der vom Traktor gefallen ist! Aber er steht in der Tür und plaudert. Mein Puls jagt; jedenfalls scheint er beschleunigt. So ist das also, wenn ...

Wie im Film zieht mein bisheriges Leben an mir vorüber. Da war die Kindheit. Gesunde, glückliche Kindheit mit Masern, Keuchhusten, Diphtherie und Scharlach. Ja, damals fand man noch Trost und konnte auf die Hilfe der Ärzte bauen. Dann, später, die Autounfälle mit den Knöchelbrüchen, Schädelbrüchen, Armbrüchen; die Bruchlandung mit der Zweimotorigen, die Gasvergiftung beim Hotelbrand. Der Sonnenstich auf Teneriffa. Die tollwütige Gemse in Tirol, und immer fand sich jemand, für den der Eid des Hippokraten noch etwas bedeutete. Nur jetzt, wo es wirklich ernst ist, jetzt überläßt man mich meinem Schicksal.

Aber auch ich habe enormen Lebenswillen. Nicht nur die alte Frau im Nachbardorf, von der der Quacksalber vorhin sprach. Mühsam richte ich mich auf. Schon formuliere ich einen furchtbaren letzten Fluch in meinem fiebrigen Hirn, da singt er zu mir herüber: „Wiedersehen, Herr Siebeck, wär’ das nicht ein Thema für eine Geschichte: Wie man sich fühlt, wenn man mit Schnupfen im Bett liegt? Ihre letzte war jedenfalls wieder sehr komisch!“

Er winkt noch einmal, der gute Mann, und verschwindet auf der Treppe. Hat einen schweren Beruf, tagtäglich das Wartezimmer voller Simulanten und dann noch die vielen Besuche. Außerdem ein guter Diagnostiker, und belesen ist er auch, hat sogar Geschmack. Ja, den hat er gewiß.

„Gibt es eigentlich auch was zu essen, übermorgen auf der Party?“ rufe ich ihr entgegen, als sie von der Haustür zurückkommt.