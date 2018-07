Von François Bondy

Bei den Ereignissen, mit denen zwischen Dezember und Anfang Januar die eigentliche Pariser Theatersaison begonnen hat, war der Rahmen der Aufführungen fast ebenso bemerkenswert wie das Geschehen auf der Bühne.

Jean-Louis Barrault – eines Interviews in der Sunday Times wegen noch mehr als infolge der Mai-Ereignisse als Intendant des Tháâtre de France entlassen – hat eine Arena gefunden, die sonst den Catchern vorbehalten ist: das Elysée-Montmartre, wo einst Toulouse-Lautrec die „goulue“ gezeichnet hat, wo zuerst der „Cancan“ getanzt wurde und wo die Kenner seit etlichen Jahren den „Weißen Engel“ und andere Männerklumpen bejubeln – auch jetzt bleibt der Sonntag den Catchern. Aus dem gelehrten komischen Renaissance-Roman „Gargantua und Pantagruel“ hat Barrault Dialoge geschnitten und mit Jerk, mit Kostümen und Masken, mit Musik von Polnarev und mit psychedelischer Beleuchtung dem Publikum, das rund um den Ring sitzt, viel zu bestaunen gegeben, vor allem im zweiten Teil, in dem eine Schifffahrt zu seltsamen Inseln mit ein paar Tauen markiert wird.

Es ist eine gute Schau, mit viel saftigen Reden, in einer durch die Klassik geheiligten, fröhlichen Derbheit. Rabelais hatte seine Leser aufgefordert, aus seinem Romanknochen auch das köstliche Mark des Sinnes zu saugen. Hierin hat Barrault weniger vollbracht, als er offenbar meint. Mit Erinnerungen an Claudels „Christoph Columbus“, an Flaubert, an Kafka wirkt die Aufführung wie eine Anthologie von Höhepunkten in Barraults Theaterwirken. Von hier aus und von der Aktualität her wird mehr in das Stück hineingetragen, als aus Rabelais selber gewonnen wurde. Dieser „Rabelais“ ist für die Pariser, was „Hair“ für die Londoner ist. Eine Kurzweil von bestem Niveau, attraktiv für eben jene Jugend, die im Mai Barrault aus seinem Theater geworfen hatte und die ihm nun Beifall klatscht.

Das zweite Ereignis ist Lavellis Inszenierung von „Viel Lärm um Nichts“ im Théâtre de la Ville de Paris, das in die Schale des alten Sarah-Bernhardt-Theaters hineingebaut wurde und Funktionen eines Kulturzentrums erfüllt, mit einem Erfolg, den 25 000 Abonnements bestätigen.

Dieses Theater hat einen „Animator“: Jean Mercure, während sonst allerorten nur von Intendantenkrisen die Rede ist. Denn im Odéon hat zwar ein anonymes Komitee alle Vereinbarungen für die kommende internationale Saison getroffen, aber noch ist. kein Direktor ernannt. Im Tháâtre National Populaire wiederum hat Georges Wilson zweifachen Grund, verstimmt zu sein: Ein Anti-Franco-Stück von Armand Gatti, in Kassel ohne Skandal uraufgeführt, wurde durch einen Ministerrat verboten, in dem André Malraux selber sich vergebens gegen diese Entscheidung wandte; und es wurde ferner vergessen, Wilsons Kontrakt fristgerecht zu erneuern. Im Februar wird mangels Programm – oder zum Teil auch aus Protest? – der große Saal geschlossen sein. Da auch die Comédie Française keine starke Leitung hat und die beiden Opernhäuser provisorisch von einem Finanztechniker verwaltet werden – zwecks Restaurierung soll die große Oper demnächst auf Monate geschlossen werden – ist Jean Mercure tatsächlich auf weite Sicht der einzige Intendant mit langfristigen Plänen. Vom Tháâtre de France hat er die Konzerte des „Domaine musical übernommen; er bietet Chanson-Abende, ein viel besuchtes Restaurant und insgesamt eine Mischung von Klub und Massenveranstaltung, in der von Jean Vilar im T. N. P. begründeten Tradition.

Ein architektonisches Wunder ist das neue Theater nicht geworden. Der große Saal ist wie eine antike Arena konzipiert – nur kleiner, weshalb die Sitze steil übereinander gestapelt werden mußten. Das mag demokratischer sein als die traditionelle Trennung zwischen Parkett und Logen, aber mit der Akustik klappt es nur in den höhergelegenen Reihen, und dort wiederum leidet man am meisten unter der mangelnden Lüftung. Die Bühne ist ein Riesenspielzeug, dessen Technik jedoch nicht rechtzeitig funktionierte. Daher mußte Lavelli seine Premiere auf Silvester verlegen, und inzwischen bot Jean Mercure mit Pirandellos „Sechs Personen suchen einen Autor“ den Beweis, daß es Stücke gibt, für die sich die Bühne „à l’italienne stets besser eignen wird.