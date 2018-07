Inhalt Seite 1 — So einig sind sie nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der vergangenen Woche traten die drei stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Studentenschaften, Volker Gerhardt, Jürgen Kegler und Björn Pätzoldt, von ihren Ämtern zurück – aus Protest gegen die „traditionellen Formen der Verbandspolitik“. Sie glaubten, laut ihrer offiziellen Erklärung, die bisherige Studentenpolitik des Verbandes sei tot, Verhandeln und Argumentieren in Zukunft nutzlos. Sie sagten: „Studentenpolitik ist mittlerweile zu selbstmörderischem Handeln geworden: Entweder man riskiert in der Universität das Stipendium, den Studienplatz oder die Freiheit, oder man korrumpiert sich im Kontakt mit den offiziellen Institutionen, den Verbänden und Parteien, die sich gesprächsbereit geben, hinterrücks jedoch mit Polizeigewalt zuschlagen.“

Der SPD werfen sie vor, sie habe „durch ihren sogenannten ‚Kongreß der Sozialdemokratischen Partei mit der jungen Generation‘ die Möglichkeit eines Dialogs mit der von ihr diskriminierten Jugend vorzutäuschen“ versucht, sich ein Alibi verschaffen wollen. Und sie vermerkten mißlaunig, Vertreter der Studentenschaften hätten sich dazu „objektiv mißbrauchen lassen“.

Der Erste Vorsitzende des VDS, Christoph Ehmann, blieb auf seinem Platz – wie er sagte, aus „technischen und juristischen Gründen“; damit der Verband nicht seine ganze Spitze verlöre. Im übrigen sei auch er der Meinung, es habe keinen Sinn mehr, durch Reformvorschläge und Gespräche die Forderungen der Studenten durchsetzen zu wollen. Er unterstützte die Meinung seiner drei Stellvertreter, die neue Studentenpolitik müsse „neue Formen der direkten Konfrontation mit den etablierten Kräften“ finden. Und er dementierte entschieden Gerüchte, es habe zwischen ihm und seinen Stellvertretern „persönliche Querelen“ gegeben.

Man könnte also meinen, alle vier seien sich ungemein einig darin, daß der Verband nicht mehr viel wert sei, daß man ihn aber nicht ohne weiteres eingehen lassen könne und deswegen der Erste Vorsitzende, sozusagen wider besseres Wissen, auf seinem Posten bleiben müsse.

Die Einigkeit war vorgetäuscht, eine späte Blüte der kritisierten „traditionellen Formen der Verbandspolitik“. Unter den vier Vorsitzenden des VDS gab es schon seit einiger Zeit durchaus handfeste Meinungsverschiedenheiten, nicht „persönliche Querelen“, wohl aber politischeRichtungskämpfe. Und, der Kongreß der SPD brachte die Sache zum Platzen.

Die drei Stellvertreter und die Vorsitzenden der VDS-Ausschüsse nämlich wollten den Jugendkongreß sprengen; der Erste Vorsitzende war dagegen und rief zu seiner Unterstützung die AStA-Vorsitzenden herbei. Die stimmten ihm zu, es sei besser, trotz aller Mißgriffe der SPD, zum Beispiel bei der Verteilung der Eintrittskarten, sich auf eine öffentliche Diskussion einzulassen. Bei dieser Abstimmung fehlten allerdings die Studentenvertreter jener Hochschulen, an denen es zur Zeit besonders turbulent zugeht; die hatten zu Hause alle Hände voll zu tun.

Der Verband Deutscher Studentenschaften hatte sich – in der Wahl eben jener Vorsitzenden wurde das deutlich, die sich nun getrennt haben – schon seit einiger Zeit aus einer reinen Interessenvertretung in eine politische Gruppierung verwandelt. Über politische Differenzen, über die Frage: radikal oder ganz radikal, alle Institutionen in die Luft jagen oder sich mit ihnen auseinandersetzen – ist die Quadriga aus einem eher pragmatisch orientierten und drei theoretisierend zur radikalen Aktion neigenden Vorsitzenden fürs erste auseinandergefallen, wenigstens „technisch und juristisch“.