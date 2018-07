Inhalt Seite 1 — Synthetisches Enzym Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zum erstenmal ist die Synthese eines Enzyms im Laboratorium gelungen. Chemiker der Rockefeller-Universität in New York und der Pharmaziefirma Merck, Sharp and Dohme in Rahway (New Jersey) haben unabhängig voneinander auf verschiedenen Wegen gleichzeitig fast das gleiche Ziel erreicht: die Synthese des 1912 von dem Amerikaner Walter Jones entdeckten Enzyms Ribonuklease, eines der Proteine, die als Katalysatoren in den lebenden Zellen die Produktion von Eiweißstoffen regulieren.

Das von Professor Robert Bruce Merrifield und seinem Assistenten Dr. Bernd Gutte an der Rockefeller-Universität mit der Methode der Solid-Phase-Peptid-Synthese hergestellte Enzym ist vom Typ Ribonuklease A. Die Wissenschaftler von Merck, Sharp and Dohme, Dr. Ralph F. Hirschmann und Dr. Robert G. Denkewalter synthetisierten Ribonuklease S mit einer Methode, die mit der Abkürzung „NCA“ bezeichnet wird. Beide Kunstprodukte zeigen dieselben enzymatische Wirkung wie die natürliche Ribonuklease: Sie spalten die genetische Substanz Ribonukleinsäure (RNS), nicht jedoch die Desoxyribonukleinsäure (DNS).

Enzyme wie die Ribonuklease beschleunigen die chemischen Reaktionen in der lebenden Zelle auf das Hundert- bis Tausendfache, und sie wirken selektiv auf ganz bestimmte Prozesse, damit die richtige Reaktion zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der Zelle stattfindet.

An der Rockefeller-Universität wurde das natürliche Enzym zum erstenmal von Rene Dubos 1938 isoliert und von Moses Kunitz 1940 kristallisiert. Die vollständige chemische Struktur der Ribonuklease, die aus 124 Aminosäuren besteht, entdeckten C. H. W. Hirst, William Stein und Stanford Moore im Jahre 1960.

Das Problem der künstlichen Herstellung des Enzyms bestand für die Forscher der Rockefeller-Universität und der Merck-Laboratorien in der Aufgabe, die 124 Aminosäuren in der richtigen Folge aneinanderzureihen und die lange Molekülkette in die richtige dreidimensionale Struktur zu falten.

Bei dem von den Rockefeller-Chemikern benutzten „Solid-Phase-Peptid-Verfahren“ wird ein unlöslicher fester Stoff, Polystyren, dazu benutzt, während der Herstellung die schon fertigen Teilstücke der Molekülkette zu verankern. Das erste Aminosäuremolekül wird fest an eine winzige Polystyren-Perle gebunden und jedes der weiteren 123 Aminosäuremoleküle schrittweise hinzugefügt.

Der Prozeß war automatisiert, so daß die 369 chemischen Reaktionen und die 11 931 Arbeitsschritte, die für die Synthese erforderlich waren, von einer Maschine in drei Wochen kontinuierlicher Operation bewerkstelligt werden konnten. Hätten die Wissenschaftler die klassische Methode der Peptidsynthese benutzt, dann hätte ein Mann für die Herbeiführung all der notwendigen Reaktionen mehrere Jahre benötigt.