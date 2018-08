Inhalt Seite 1 — Viel Ferien für wenig Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Urlaub in Deutschland: Pauschalangebote der Reiseunternehmen

Urlaub in Deutschland ist in diesem Jahr wieder ein heißes Thema des Fremdenverkehrs. Es gibt auch diesmal wieder ein umfangreicheres Programm als im Jahr, zuvor, es gibt wieder ein paar neue Orte und auch Verbesserungen im Service. Aber wirkliche Neuheiten und einfallsreiche Arrangements sind dünn gesät. Nur langsam mehren sich die Anzeichen, daß Touristik-Industrie und Fremdenverkehrsverbände (oder andere mehr oder weniger öffentliche Stellen im Fremdenverkehr) zu sachlicher Zusammenarbeit finden. Gemeinsam läßt sich Deutschland besser verkaufen.

Hummel klagt schriftlich. Man stellt in Hannover eine deutliche Abneigung der Deutschen Fremdenverkehrsorte gegen Pauschalangebote fest, gegen Zusatzleistungen, die im Ausland oft längst selbstverständlich sind. „Man träumt von Kurtaxen, wo die ausländische Konkurrenz Preisnachlässe bietet.“

Aber es sind nicht nur die anderen. Die Veranstalter, „bemüht, zwischen deutschen und ausländischen Urlaubsangeboten ein gewisses Gleichgewicht zu erzielen“ (Hummel), vernachlässigen Deutschland. Das ist kein Wunder. Denn Reisen: in Deutschland bedeutet Bahnreise oder Autoreise. Die Zukunft der Bahnreise hat noch nicht recht begonnen, die Fachleute aber rechnen, mit Aufschwung durch Sonderangebote und bessere Leistungen. Den Autoreisenden haben die großen Reisefabriken erst jüngst entdeckt. Da ist man über das Stadium der Experimente gerade hinaus.

Übrigens: Das Gros der deutschen Urlauber reist im eigenen Land auf eigene Faust und nimmt nicht einmal den Rat eines Reisebüros in Anspruch. Nachstehend einige deutsche Pauschalangebote einiger großer Reiseunternehmer.

Man hat den deutschen Urlaubseintopf in den letzten Jahren angereichert. Diese Bemühungen laufen unter den Schlagworten: Aktiver Urlaub, Hobby-Urlaub, Motivurlaub. Im neuen Sommerangebot hat sich diese besondere Kennzeichnung des Urlaubs überall durchgesetzt. Die Kennzeichnung „kinderfreundlicher Ort“ hat sich bei allen Veranstaltern eingebürgert. Bei den Hobbys sind Reiten, Segeln und Wandern durchweg vertreten. Reiterferien, so weiß das Deutsche Reisebüro. (DER) zu berichten, stehen heute an der Spitze in der Gunst der deutschen Urlauber. Die anderen Favoriten sind Segeln, Führerscheinkurse und Tennis.

Das wohl umfangreichste Programm für den Pauschaltourismus auf Schienen kommt wieder von Touropa. 60 Prozent aller Ziele liegen in Deutschland und Österreich. Neu aufgenommen wurde die deutsche Weinstraße. Motto: Individueller Urlaub beim Weinbauern. Die Orte sind: Neustadt, Hambach, Edenkoben und St. Martin, Haardt und Gimmeldingen. Grundpreise für eine Woche Aufenthalt mit Fahrt: zwischen 88 und 247 Mark. Ebenfalls neu sind die Haßberge im Frankenland (eine Woche: 87 bis 179 Mark) und Steibis im Allgäu (eine Woche: 108 bis 264 Mark). Sonderprogramme verlocken zum Wandern und Bergsteigen, zum Urlaub auf dem Bauernhof, zum sinnvollen Urlaub am Lebensabend, Segelschulen und Familienferien.