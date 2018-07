Von Helmut Reichel und Gert Schäfer

Die Ware bezeichnet für Marx nicht allein den auf dem Markt getauschten Handelsartikel, sondern eine gesellschaftliche Produktenform, in der sich objektive Daseinsweise und Gedankenform der warenproduzierenden Gesellschaft ausdrückt. Der Begriff der Ware erklärt die Verdinglichung, die Versachlichung menschlicher Beziehungen – der eigentliche Gegenstand des Marxschen Werks – die sich in der kapitalistischen Gesellschaft als deren objektive Daseinsform ausgebildet hat.

Das Phänomen der Verdinglichung als konstitutives Merkmal der menschlichen Geschichte ist vom jungen Marx in der „Deutschen Ideologie“ zum ersten Mal ausgeführt worden, nachdem er bereits in den älteren Manuskripten Aspekte dieses Vorgangs diskutiert hatte. Vor dem Hintergrund der sich entfaltenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung stellt er einerseits die Emanzipation der „reinen Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc.“, des theoretischen Bewußtseins von der realen Lebenswelt fest; andererseits konstatiert er das mit dieser „Emanzipation“ verbundene „Sichfestsetzen der sozialen Tätigkeit, diese Konsolidation unseres eigenen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns, die unserer Kontrolle, entwächst, unsere Erwartungen durchkreuzt, unsere Berechnungen zunichte macht“ als eines der Hauptmomente der bisherigen geschichtlichen Entwicklung. Entscheidend ist, daß die Bildung „reiner Theorie“ und die einer verselbständigten praktischen Lebenswelt zwei Seiten desselben Prozesses sind, der in der bürgerlichen Gesellschaft sich zur Totalität entwickelt und den Denkhorizont ihrer Individuen bestimmt.

Auch Kunst ist für Marx im Rahmen dieses Prozesses zu erklären, obwohl er später hervorhebt, daß gerade bei ihr bekannt sei, „daß bestimmte Blütezeiten derselben keineswegs im Verhältnis zur allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft, also auch der materiellen Grundlage, gleichsam des Knochenbaus ihrer Organisation, stehn“.

Kennzeichnend für die bürgerliche Gesellschaftsformation ist der vermutlich auch für den Künstler dieser Epoche zutreffende Schein individueller Freiheit, Freiheit nicht nur von den unmittelbaren Zwängen der unbeherrschten Natur und naturwüchsigen Herrschaft; vorbürgerlicher Gemeinwesen, sondern: darüber hinaus-, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, Freiheit von der Gesellschaft schlechthin.

Das Gegenteil aber ist der Fall: „In der Vorstellung sind ... die Individuen unter der Bourgeoisieherrschaft freier als früher, weil ihnen ihre Lebensbedingungen zufällig sind; in der Wirklichkeit sind sie natürlich unfreier, weil mehr unter sachliche Gewalt subsumiert.“

Die in den Frühschriften antizipierte Theorie der Verdinglichung versucht Marx in seiner „Kritik der politischen Ökonomie“ materialistisch zu begründen. Dort konzentrieren sich die zentralen Motive der Verselbständigung, Verkehrung, Verdinglichung, Entfremdung in der Lehre von der Warenform. Die Frage nach dem Gehalt der ökonomischen Kategorien, nach ihrer Form, zielt auf den Konstitutionsprozeß des neuzeitlichen Individuums, der neuzeitlichen Form der Individualität – einen Sozialisationsprozeß, der selbst in noch naturwüchsiger, nicht durchschauter Form verlaufen ist. In der Wertform oder Warenform der Arbeitsprodukte erkennt Marx das Geheimnis der modernen Gesellschaft: die Vereinzelung des Individuums innerhalb der Gesellschaft, die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der gegeneinander gleichgültigen und scheinbar freien Individuen als ihren gesellschaftlich notwendigen Zusammenhang.