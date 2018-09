Von Karl-Heinz locker

Nur zwei der prominenten Labour-Politiker haben erfolgreich ein Symbol zu kultivieren verstanden, das alles ausdrückt, was sie gern sein möchten: Was für Harold Wilson die Pfeife, sind für Barbara Castle die Haare. Ein dritter, George Brown, versuchte es mit Rabauzigkeit und Redewendungen. Aber das mißlang. Symbole müssen für sich selbst sprechen.

Nun ist die rothaarige Barbara Castle nicht die reine Aggressivität, sowenig Harold Wilson immer die Ruhe und Überlegenheit in Person sein kann. Wohl hat die Ministerin für „Arbeit und Produktivität“ sich längst darauf eingestellt, mit dem Symbolwert ihrer Haare zu leben. Die Bezeichnung „Rote Barbara“ hat sie sicher zehntausendmal gehört oder gelesen; auf die Dauer sucht man sich eine derart langweilig gewordene Gewohnheit nutzbar zu machen. Im 66er Wahlkampf war sie mit rotbraunem Tweedmantel und knallroten Handschuhen zu sehen, so als wollte sie wie ein Feuerwirbel unter die Wähler fahren. Konservative Strenggläubige mochten sie für eine Verwandte des Leibhaftigen halten, nicht gerade für seine Großmutter, dazu ist sie zu jung, auch nicht für die Nichte, darüber ist sie freilich hinweg, auch wenn sie mit dem Lippenstift immer noch umgeht wie eine Fünfzehnjährige; sagen wir also: für seine Lieblingsschwester.

Barbara Castle kann sich die Angabe des Geburtsdatums im offiziellen Lebenslauf leisten, jedermann kann nachlesen, daß sie im Oktober 57 wurde. Aber wenn sie nicht mit 60 in die politische Wüste will, weil nämlich der zwanzigprozentige Umfragenvorsprung der Tories nichts Gutes für die nächsten Wahlen verheißt, dann muß sie noch härter arbeiten, als sie es ohnehin schon tut. Von niemandem im britischen Kabinett hängt es so sehr ab, ob Labour den zu Tal schlitternden Wagen noch bremsen kann oder nicht. Zwanzig Prozent – das hieße, daß Barbara Castle sogar ihren Wahlkreis Blackburn verlieren müßte, den sie mit 34 Jahren eroberte und seitdem nicht mehr hergab.

Ministerin ist sie spät geworden, Politikerin dagegen früh. Mit 26 war sie Stadtverordnete in einem Londoner Bezirksparlament. Das waren die Chamberlain/MacDonald-Zeiten, da stand die Emanzipation noch auf dem Papier, da waren Intellektuelle in Röcken noch suspekt, da hielt sich auch die Labour Party, die heute über mehr attraktives Tizianrot in der Fraktion verfügt als das von Mrs. Castle, lieber an Genossinnen vom Schlage der Elizabeth („Bessie“) Braddock, einer gestandenen Matrone, die älter war als die Partei selbst und die ein Oxford-College nur von außen gesehen hatte, wenn überhaupt je.

Der späte Eintritt ins Kabinett hing mit Labours 13 Jahren in der Opposition zusammen. Unter Attlee erklomm Barbara Castle aussichtsreiche Frühstufen: Sie war Parliamentary private Secretary beim Handelsminister Stafford Cripps. Als der zum Finanzminister aufrückte, wurde sie von seinem Nachfolger übernommen: dem ebenfalls vielversprechenden 31jährigen Harold Wilson. Mit dem ist sie seither durch dick und dünn gegangen – halb bis stark links von der Mitte der Partei. Die Oppositionsjahre füllte sie, so gut es ging, mit Reisen und Arbeit. Anders als ihre Schwester Margery Betts, die die Politik aufgab, um Kinder zu haben, hielt Barbara Betts auch nach ihrer Heirat mit dem Journalisten Edward („Ted“) Castle am eingeschlagenen Kurs fest. Heute ist sie als Tante hochbeliebt, denn die Schwester starb vor einigen Jahren. Ted Castle, Redakteur der „Sun“, kommentierte den Aufstieg seiner Frau zum Ressortchef für Entwicklungshilfe in Wilsons erstem Kabinett mit den Worten: „Da hat die Regierung einen Minister gewonnen, und ich habe einen Gärtner verloren.“

Er irrte sich; die Whitehall-Schreibtische reichten nicht aus, Barbaras Energien aufzubrauchen. Am Wochenende rumort sie noch immer zwischen den Beeten des Landhauses bei High Wycombe umher, einer Gegend, die sich fest in konservativer Hand befindet und wo alle Hexenkunst der Wahlkämpferin Barbara Castle vergeblich wäre.