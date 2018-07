Ich unterstelle natürlich Leser, die etwas Neues lernen, also auch selbst denken wollen. Über die Heidelberger Polizeimaßnahmen berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 14. Januar: "Innenminister Krause verteidigte die Polizeibeamten . Zugegeben wurde, daß von der Polizei eine Journalistin an den Haaren gezem worden sei, doch sei dies verständlich, da man die Journalistin für eine Studentin gehalten. habe Ist es also langsam an der Zeit, für Stu, denten besondere Kennzeichen (entsprechend aen früheren Judensternen) einzuführen? Kürzlich hatte eine "Arbeitsgemeinschaft" von Priestergruppen in der Bundesrepublik und Österreich eine Umfrage bei ihren Amtsbrüdern nach ihrer Stellung zum Zölibat gestartet. Sowohl die Hierarchie wie der untere Klerus hatten sich gegen diese obskure Art gewehrt, irgendwelche Erfahrungswerte über die Ansichten der Priester zur institutionellen Ehelosigkeit zu gewinnen. Wer jedoch in den bischöflichen Kurien bislang meinte, damit sei der Kelch der Wahrheit noch einmal vorübergegangen, irrt schwer. Der Priesterrat im Bistum Osnabrück hat jetzt die Deutsche Bischofskonferenz gebeten, "um der Objektivität der Ergebnissewillen die Möglichkeit einer qualifizierten Umfrage zum Zölibat zu prüfen". Nun wartet die Personalvertretung der Kleriker darauf, daß auch dieses Verfahren als "manipulierbar" und eine Demokratisierung erneut als "mit der Sache Christi nicht vereinbar" abgetan wird.

Die Fachschaft für Soziologie und Politik der Universität Hamburg hatte im November einen Satzungsentwurf vorgelegt. Innerhalb der Universität ist dieser Entwurf auf Seminar Ebene ein erster konkreter Schritt zur Neuorganisation des Lehrbetriebes. Der Plan sieht vor, das Seminar durch einen Institutsrat zu leiten, in dem Studenten, Mittelbau, Professoren und Verwaltung vertreten sind. Diese Neuordnung wird als "vorläufige Grundlage" verstanden, die es ermöglichen soll, langfristige Ziele, wie Forschungsplanung oder Didaktik, durchzusetzen. Weil das Probleme sind, die bald gelöst werden müssen, hoffen die Betroffenen auf eine schnelle Annahme ihres Entwurfs — gegen alle Schwierigkeiten, die "die Professoren machen.

Das magnum opus, an dem Arno Schmidt seit Jahren arbeitet, ein Eremit in der Lüneburger Heide, ist nunmehr fertig geworden: das Buch "Zettels Traum", das man wohl kurzerhand einen Roman nennen wird, obwohl es begehrt, sich von den üblicheren Produkten des Genres zu unterscheiden, wie es Joyces Alterswerk "Finnegans Wake" tat. Sein Umfang liegt irgendwo zwischen 1000 und 2000 großformatigen Seiten, auf denen drei Handlungsebenen in drei nebeneinanderstehenden Kolumnen erscheinen. Der StahlbergVerlag in Karlsruhe wird es als Typoskript im Offset Druck veröffentlichen — wann, das ist noch nicht heraus, spätestens jedoch 1970. Um die Flut ausländischer Beat Musik in spanischen Radio- und Fernsehkanälen einzudämmen, hat die Regierung ein Gesetz erlassen, demgemäß ab März wenigstens 50 Prozent aller musikalischen Sendungen von spanischen oder zumindest lateinamerikanischen Komponisten testritten werden sollen. Dieser Erlaß betrifft die staatlichen Rundfunkstationen ebenso wie ein Dutzend kommerzieller Sender, die ihr Geld mit den Beatles, Sandy Shaw und anderen Ausländern machten. Im Juli sollen sogar schon 75 Prozent aller Schlager in spanischer Sprache gesendet werden Ähnliche Protektionsmaßnahmen hatte schon die DDR versucht, herausgekommen ist dabei bislang noch nicht viel.

In unserer Vorschau auf wichtige Ausstellungen in der Bundesrepublik 1969 (ZEIT Nr. 1) hatten