Warschau, 17. Januar 1968, (AP). Wegen angeblicher staatsfeindlicher Tätigkeit im Zusammenhang mit den polnischen Studentenunruhen vom März vergangenen Jahres sind von einem Warschauer Gericht zwei frühere Dozenten der Universität Warschau, Jacek Kurön und Karel Modzelewski, zu je dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie wurden der Zugehörigkeit zu einer illegalen Organisation schuldig befunden, die die Studentenunruhen geschürt haben soll.

Mit Kurón, geboren 1935, und Modzelewski, geboren 1937, meldete sich in Osteuropa eine neue Generation zu Wort, die Söhne der Revolutionäre von gestern und der Etablierten von heute. Modzelewski ist der Sohn des zweiten polnischen Außenministers der Nachkriegszeit, Zygmunt Modzelewski.

Als Kurón und Modzelewski zum ersten Male verhaftet wurden – im November 1964 –, wurde bei ihnen ein 128seitiges Manuskript gefunden und beschlagnahmt. Wieder auf freiem Fuß, aber aus der Partei und dem Jugendverband ausgeschlossen und aus ihren Stellungen entlassen, haben sie den ursprünglich als Dissertationsschrift gedachten Text überarbeitet und ihn im März 1965 unter dem Titel „Offener Brief an die Partei“ an jene Organisationen verschickt, denen sie zuvor selbst angehört hatten.

Die Antwort der Behörden war ein Prozeß, in dem die beiden am 16. Juli 1965 vom Warschauer Wojewodschaftsgericht wegen „Anfertigung und Verbreitung von Materialien, die den Interessen des polnischen Staates schädlich sind“, verurteilt wurden, Kurón zu drei, Modzelewski zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Im Sommer 1967 wurden beide wegen guter Führung vorzeitig entlassen; einen Tag nach Ausbruch der Warschauer Studentenunruhen im März 1968 saßen sie wieder im Gefängnis. Damals nannte der Erste Sekretär des Warschauer Parteikomitees, Jozef Kepa, ihre „Plattform“, eben jenen „Offenen Brief“, in öffentlicher Rede eine „Sammlung fast aller antisozialistischen Konzeptionen, die in den letzten Jahren, und besonders in jüngster Zeit, von ausländischen und einheimischen Revisionisten sowie von den Theoretikern der 4. Internationale formuliert worden sind“. Diese Schrift ist inzwischen ins Ausland gelangt:

Jacek Kurón, Karel Modzelewski: „Monopolsozialismus. Offener Brief an die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei“; hrsg. von Helmut Wagner; Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg (im März 1969); ca. 120 Seiten, 7,80 DM

Nicht nur das Schicksal ihrer Verfasser, sondern auch ihre Schrift erinnert an Milovan Djilas und sein Buch „Die Neue Klasse“. War darin der totalitäre Stalinismus analysiert worden, so werden hier die gegenwärtig in Osteuropa etablierten bürokratischen Systeme untersucht, von denen das Regime Gomulka nur eine Variante ist. Überraschend geschieht dies in bester Marxscher Manier.

Die Autoren fragen – getreu nach Marx – nach den in Polen und im übrigen Ostblock herrschenden besonderen Produktionsverhältnissen, die für sie dadurch gekennzeichnet sind, daß „die Arbeiterklasse als der grundlegende Schöpfer des Volkseinkommens und die Monopolbürokratie als der kollektive Verwalter der Produktionsmittel im Produktionsprozeß miteinander verbunden sind“. Über das gesellschaftlich erzeugte Produkt verfügen aber nicht diejenigen, welche es geschaffen haben, die Arbeiter, sondern diejenigen, welche sich das Mehrprodukt aneignen, welche eigenmächtig über Aufteilung und Verwendung des Volkseinkommens bestimmen, welche das Produktionsziel und die Wirtschaftsordnung gemäß ihrem Klasseninteresse bestimmen: die Monopolbürokraten. Diese Gesellschaftsordnung ist, wie Kurón und Modzelewski nachgewiesen zu haben glauben, kraft der in ihr wirkenden Gesetze zum Untergang verurteilt.