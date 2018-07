Von Joachim Schwelien

Washington, im Januar

Vor den Augen der Öffentlichkeit spielt sich in Amerika derzeit ein Drama klassischen Ausmaßes ab. Es geht dabei um den Kampf des einzelnen gegen die Allmacht einer Institution. Protagonist ist Fregattenkapitän Lloyd M. Bucher, ehemaliger Kommandant der „Pueblo“. Er kämpft um seine Ehre als Offizier. Die US-Navy indes verteidigt als Gegenmacht ihre überkommenen Normen.

Fregattenkapitän Bucher ist aus den Reihen der Reserveoffiziere aufgestiegen. Er war kein Absolvent der Marineakademie in Annapolis, der strengen Schule der Berufs-Seeoffiziere. In ihren Annalen ist nur ein Fall der Übergabe eines Schiffes an fremde Streitkräfte auf hoher See verzeichnet.

Sobald der Untersuchungsausschuß aus fünf Admiralen rekonstruiert hat, was sich an jenem Nachmittag des 23. Januar 1968 in der Nähe des nordkoreanischen Hafens Wonsan abspielte, wird zu befinden sein, wer dafür verwantwortlich war, daß ein zweites Mal in der Geschichte der amerikanischen Marine mitten im Frieden ein Schiff ohne Gegenwehr in die Hände einer gegnerischen Nation geriet. Lloyd Bucher, konfrontiert mit Dienstvorschriften und einem unerbittlichen Ehenkodex, läuft Gefahr, einem Militärgerichtsverfahren ausgesetzt zu werden. Vorläufig noch unsichtbar aber sitzen auf der Anklagebank auch jene Männer mit Admiralsstreifen um die Ärmel, welche die Mission der „Pueblo“ auf hanebüchen stümperhafte Weise so vorbereiteten, daß daraus ein schwerer internationaler Zwischenfall entstand, der beinahe zu einem zweiten Krieg im Fernen Osten geführt hätte.

Am 11. Januar 1968 lief die „Pueblo“ aus dem amerikanischen Flottenstützpunkt im japanischen Hafen Sasebo aus, um sowjetische Marinemanöver in der Straße von Tschuschima zu überwachen. Anschließend sollte sie elektronische Erkundungen an der nordkoreanischen Küste vornehmen und die Beschaffenheit des Meereswassers messen. Dies ist wichtig für das Auslegen von Horchbojen zum Beobachten fremder Unterseeboote. Für diese elektronische Erkundung war die kleine, einem Frachter ähnelnde „Pueblo“ mit hochmodernen und zum Teil so geheimen Geräten beladen, daß nicht einmal Bucher als Kommandant sie in Augenschein nehmen durfte. Mit ihnen sollte der Funkverkehr nordkoreanischer Flug-und Seestützpunkte geortet und identifiziert werden – eine „technologische Spionage“, die gang und gäbe ist und täglich von sowjetischen Erkundungsschiffen vor fremden Küsten geübt wird. Da der Auftrag, sofern er in internationalen Gewässern und nicht in den Hoheitsgewässern eines anderen Landes ausgeführt wird, kein Völkerrecht verletzt, ist er in Friedenszeiten relativ gefahrlos. Eine höchst prekäre Mission wird jedoch daraus, wenn das Erkundungsschiff trotz aller Navigationskunst in fremde Hoheitsgewässer gerät oder in internationalen Gewässern aufgebracht wird. Darauf müssen Schiff, Kapitän und Besatzung vorbereitet sein.

Ob das im Fall der „Pueblo“ geschehen ist, erscheint schon nach den ersten Tagen der Vernehmung Buchers mehr als zweifelhaft. Das Ruder seines Schiffes funktionierte bisweilen nicht einwandfrei, ihm schien auch die leicht überlastige „Pueblo“ bisweilen gefährlich zu schlingern. Ihre Geschwindigkeit von knapp 15 Knoten machte eine Flucht vor vier nordkoreanischen Torpedobooten und einem U-Boot-Jäger, die sie schließlich kaperten, zu einem sinnlosen Unterfangen. Bewaffnet war dieses amerikanische Kriegsschiff mit zwei an Bug und Heck aufmontierten Maschinengewehren, deren Überzüge bei dem Zwischenfall eingefroren waren; außerdem hatte es 50 Gewehrgranaten an Bord. „Jemanden an das MG zu schicken hätte glatt den Tod bedeutet“, sagt Bucher vor dem Untersuchungshof. Ungefähr eine Stunde spielten die Nordkoreaner, die das Schiff umringt hatten – nach seiner Angabe mindestens 15 Meilen vor der Küste oder drei Meilen außerhalb der Hoheitsgewässer Nordkoreas –, Katze und Maus, bis sie ihn, als er Fahrt zu machen versuchte, mit Salven aus den 5,7-Zentimeter-Kanonen eines der Torpedoboote zum Stoppen zwangen. Bucher wurde durch einen Splitter im Gesäß und drei Splitter im Handgelenk leicht verletzt. Bei der Vernehmung sagte er: „Wir liefen mit einem Drittel unserer Geschwindigkeit ab. Wir wollten das Gebiet so würdevoll verlassen wie möglich, damit es nicht so aussah, als seien wir von einer Panik befallen.“