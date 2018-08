Die Sowjets haben auf „kapitalistischem Parkett“ einen spektakulären Erfolg für ihre Handelsflotte errungen. Sie sind in ihrem Bemühen um Anerkennung als berechtigtes Mitglied der internationalen Schiffahrt wieder einen wichtigen Schritt vorangekommen.

Am Montag vergangener Woche einigten sich in London Vertreter der „Australia to Europe and Continent to Australia Conference“ und Vertreter der sowjetischen „Baltic Steamship-Company“, Leningrad, und der „Sovfracht“, Moskau, über den Beitritt der Sowjets zu einer der exklusivsten, geschlossenen Schiffahrtskonferenzen der Welt.

Die Sowjets erhalten zu Konferenzbedingungen das Recht für jährlich zwölf Abfahrten mit eigenen Schiffen von Australien nach Europa und neun Abfahrten von Europa nach Australien. Die Engländer sind von dieser Vereinbarung wenig getroffen, weil die Sowjets zu bestimmten Saisonzeiten nur Ladung in den Häfen des europäischen Kontinents laden oder löschen dürfen.

Völlig unrealistisch hatten die Sowjets im vergangenen Jahr 48 Abfahrten gefordert. So gesehen wirkt ihr Erfolg eher bescheiden. In Wirklichkeit aber zwangen sie die privatwirtschaftlichen Reeder einen Schritt weiter auf den Kurs einer von den Regierungen geschützten, aber auch beeinflußten Seeschiffahrt.

Mitte Februar werden in London alle Konferenzmitglieder darüber abzustimmen haben, ob sie den Londoner Vereinbarungen zustimmen. Letztlich haben sie überhaupt keine andere Wahl. Die westlichen Reeder würden sonst einen Ratenkrieg mit den Sowjets beginnen müssen, den sie auf die Dauer gegen die Staatsflotte unter Hammer und Sichel nicht gewinnen würden.

Sicher wären ihnen nur Millionenverluste, die sie gerade jetzt nur schwer verschmerzen könnten. Die westlichen Reeder haben allein für ihre Australien-Dienste weit über eine Milliarde Mark für den Bau von Containerschiffen, für Abfertigungsanlagen und Ausrüstungen investiert.

1961 strebten die Sowjets als ersten Schritt ihrer konsequenten Politik die Mitgliedschaft in der BIMCO, einem internationalen Reederzusammenschluß, an. Danach erfolgte die Aufnahme in die Londoner Baltic Exchange, die Trampmarktbörse. Sie wurden Mitglied derNordatlantik Passagierschiffkonferenz und arbeiteten aktiv in der UNCTAD mit.

1967 folgte der Beginn eines Liniendienstes von Nachodka nach Indien, die Verbesserung der Linien nach Japan und Singapore. Zusammen mit polnischen Schiffen wurde über spanische Häfen ein Dienst nach Südamerika aufgebaut. Brasilien Kanada und Australien sind die anderen bemerkenswertenStationen der weltweiten sowjerischen maritimen Aktivität. c. b.