Die deutschen Lebensversicherungen sind in ihrer Anlagepolitik von Staats wegen auf „Sicherheit“ festgelegt. Ein Bundesaufsichtsamt wacht darüber, daß die Versicherer die von ihnen zugesagten Versicherungssummen termingerecht auszahlen können. Aber Sicherheit ist heute nicht mehr das einzige, was ein Sparer fordert. Er will darüber hinaus auch eine Vermehrung seiner Ersparnisse. Mit anderen Worten: das angelegte Geld soll für ihn mitverdienen.

Dieser Wandel in der Anlagegesinnung, sicherlich maßgeblich beeinflußt durch die Tätigkeit der Auslandsfonds in der Bundesrepublik, hat die Lebensversicherungsunternehmen gezwungen, den Gedanken einer Lebensversicherung auf Investmentbasis aufzugreifen oder wenigstens einer Auflockerung der bisherigen Anlagevorschriften mit dem Ziel einer stärkeren Ausrichtung auf Sachwerte näherzutreten. Bis hier etwas geschieht, wird es noch etwas dauern, meine verehrten Leser. Wie unlängst Günther Palm, Vorstandsvorsitzender des zum Oetker-Bereich gehörenden Deutschen Rings erklärte, ist auch bei ihm die Gründung eines eigenen Fonds vorerst einmal wieder auf Eis gelegt worden.

Immerhin hat sich der Deutsche Ring etwas einfallen lassen, das dazu beitragen kann, das Geschäft in der deutschen Lebensversicherung aufzulockern. Es handelt sich um ein neues Tarifwerk, in dem ein Bonussystem die auch heute schon vorhandene Kapital Vermehrung des Versicherten mehr oder weniger sichtbar macht. Aber bevor wir uns näher mit dem neuen Tarif befassen, etwas Grundsätzliches: Wenn Sie, meine verehrten Leser, eine Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 25 Jahren abschließen, können Sie nach Ablauf dieser Laufzeit mit einer Auszahlung rechnen, die um mehr als 80 Prozent über der Vertragssumme liegt. (Beispiel: 10 000 Mark Vertragssumme + 8000 Mark gutgeschriebene Überschußanteile.) Man geht in der deutschen Lebensversicherung davon aus, daß die Rendite der von den Versicherten aufgewendeten Beiträge etwa 5 Prozent beträgt.

Da nun Beiträge zur Lebensversicherung über Sonderausgaben steuerlich abzugsfähig sind, verbessert sich die Rendite bei einer steuerlichen Belastung des Versicherten von 19 Prozent auf 6 1/2 Prozent, bei einer steuerlichen Belastung von 50 Prozent auf 9 1/2 Prozent. Die Verzinsung ist also nicht so schlecht, wie manchmal von Fondsvertretern behauptet wird, abgesehen davon, daß während der Vertragsdauer „nebenbei“ noch der Risikoschutz mindestens in Höhe der Vertragssumme gewährt wird, falls der Versicherte stirbt. Allerdings bin ich der Meinung, daß die aufgezählten Renditesätze höher sein könnten, wenn sich die Versicherungen bereit finden würden, ihre Anlagepolitik auf dem Aktiensektor wendiger zu gestalten und dort wenigstens jene Freiheiten auszunutzen, die sie dort heute schon haben.

Nun zurück zum Deutschen Ring. Er: bietet seinen künftigen Kunden ein Tarifsystem mit drei Varianten an. Folgendes Beispiel soll sie Ihnen erläutern. Abgeschlossen wird von einem Vierzigjährigen eine Kapitalversicherung über 10 000 Mark. Versicherungsdauer 25 Jahre:

Bereits nach einjähriger Versicherungsdauer erhöht sich der Versicherungsschutz im Todesfall von 10 000 auf 11 000 Mark. Dieser Todesfall-Versicherungsschutz erhöht sich schließlich weiter auf 10 664 Mark, so daß die Erben im 25. Vertragsjahr mit 20 664 Mark rechnen können.

Erlebt hingegen der Versicherte sein 65. Lebensjahr, dann erhält er 11 875 Mark ausgezahlt, bleibt aber weiter prämienfrei bis zu seinem 85. Lebensjahr versichert. Hat er dieses erreicht, so zahlt ihm der Deutsche Ring noch einmal 14 062 Mark. Beim Tod des Versicherten oder beim vorzeitigen Rückkauf ist die Zusatzsumme entsprechend geringer.