Von Karin Zeller

Die Hilfe, die da geleistet wird, so sagt man, sei ein Tropfen auf den heißen Stein. Dazu sei sie fragwürdig in hohem Maße, so sagt man, weil es ein Wahnsinn sei, die Kinder aus ihrer Umwelt und ihrem Kulturkreis herauszureißen, um sie in einer völlig fremden Welt einige Schritte durch den Paradiesgarten tun zu lassen und sie dann wieder in die Hölle zu stoßen.

Es heißt auch, „die andere Seite“ leiste weit sinnvollere, konsequentere Hilfe auf größerer und darum wirksamerer Basis: Die Ostblockstaaten holen verwaiste und verletzte Kinder zu Tausenden aus Nordvietnam und pflegen sie so selbstverständlich, aber in Gemeinschaftsdörfern, daß sie sich nie ganz fremd fühlen und auch nicht den Komplex von Almosenempfängern entwickeln.

Etwa hundert Kinder befinden sich zur Zeit in deutschen Krankenhäusern. Zur weiteren Rehabilitierung werden sie vom Oberhausener Friedensdorf – oder in Vechta beim Diakonischen Werk – aufgenommen.

*

Aus Dokumentationen über den Krieg in Vietnam:

Major Goodman, Bombenpilot an Bord des US-Flugzeugträgers „Enterprise“, blickte fast verständnislos auf. Die Frage an ihn hatte gelautet: „Was denkt sich ein Pilot, wenn er auf den Knopf drückt und die Bomben auslöst? Ist er sich bewußt, daß er in diesen Sekunden Menschen tötet und Häuser vernichtet?“ „Daran denkt man keinen Augenblick“, sagte Goodman, der eben von einem Einsatz zurückgekehrt war. „Man hat beim Flug zuviel zu tun.“