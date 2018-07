Inhalt Seite 1 — Heidelberger Assistenten finden Kompromisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Heidelberg ist wenigstens äußerlich wieder Ruhe eingekehrt (über die Unruhe berichteten wir in der ZEIT vom 17. Januar). Das Institut für Politische Wissenschaft ist wieder geöffnet, die „Störungen“ lassen an Häufigkeit und Intensität nach, niemand hält eine Schließung für aktuell.

Es bleibt zu fragen, wie es geschehen konnte, daß die Unruhe nach dem Polizeieinsatz in so befremdlicher Weise „von oben“ geschürt wurde, wie es zu dem allzu langsamen Abrücken von der ersten Panikreaktion des Schließungsbeschlusses kam und welche Konsequenzen sich für die Universität ergeben.

Die erste Frage ist pauschal dahingehend zu beantworten, daß noch nie eine Krise an der Heidelberger Universität die Nichteignung der überkommenen Universitätsstruktur für die Bewältigung der aktuellen Probleme der Universität so eindringlich offenbart hat: nach traditionsbestimmten Kriterien gewählte Dekane, ein entsprechend gewählter Rektor, nur von einer Ordinarienmehrheit legitimiert, nicht aber von den 13 000 übrigen Mitgliedern der Universität; das Fehlen institutionalisierter Beratergremien für den Rektor und effizienter Informationsbeschaffungsmethoden für den Senat; der nahezu totale Abbruch der Kommunikation zwischen Universitätsorganen und AStA oder Studentenparlament, der dazu führte, daß Rektorat und Senat am Ende in einer Universitätsklinik Asyl suchten.

Daß eine Universitätsschließung vermieden und unhaltbare Positionen aufgegeben werden konnten, ist in erster Linie das Verdienst der Assistenten. Für eine Mehrzahl bisher hochschulpolitisch nicht Engagierter waren diese Tage ein „bewußtseinsbildendes“ Schlüsselerlebnis, dessen Konsequenzen auf drei parallelen Wegen zur Beruhigung der Situation beitrugen.

Die beiden Assistentenvertreter im Senat verstanden es, rationalen Argumenten Geltung zu verschaffen.

Der Assistentenausschuß, das Gremium der gewählten Assistenten Vertreter aller Fakultäten, ergriff zum erstenmal die Initiative. Er forderte von Rektor und Senat die unverzügliche Einsetzung einer Untersuchungskommission über die Vorfälle und gab dieser Forderung fünf Tage später, nachdem keine positive Reaktion erfolgt war, mit der Benennung von drei nichthabilitierten Mitgliedern für die einzusetzende drittelparitätische Kommission sowie mit der Einladung Nachdruck, Studenten und Universitätslehrer sollten ihrerseits je drei Kommissionsmitglieder benennen.

Der Assistentenausschuß ließ überall in der Universität ein Plakat aushängen, das alle Universitätsmitglieder aufforderte, die regulären Lehrveranstaltungen zu besuchen, sie jedoch eine Woche lang zur Diskussion der Situation der Universität und von Reformmöglichkeiten zu benutzen. Er wandte sich schließlich gleichzeitig an Studentenparlament und Rektor mit der Aufforderung, gegen Bendasche Projekte zur politischen Disziplinierung durch Honnef-Entzug und Stuttgarter Schubladenpläne zur Einsetzung eines zentralen Landes-Universitäts-Disziplinargerichts im Sinne der Universitätsautonomie gemeinsam Front zu machen und eine solche Position dadurch abzusichern, daß die von den Studenten bis dahin bekämpfte neue Heidelberger Disziplinarordnung unverzüglich in Kraft tritt.