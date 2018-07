Hamburg

Wenn es kalt ist, wird geheizt – diese einfache Maxime ist Behörden zu einfach. Man muß ja mit den Steuergeldern sparsam umgehen – und so wird auch das winterliche Heizen streng reglementiert. Wie perfekt man das machen kann, beweist die „Technische Anweisung Nr. 1 für die Bedienung der technischen Anlagen in den Dienstgebäuden der Freien und Hansestadt Hamburg“, erlassen von der „Abteilung Technik“ des Hochbauamtes in der Baubehörde der Stadt.

Am Anfang dieser Technischen Anweisung stehen die Begriffsbestimmungen: „Heizperiode ist der über mehrere Monate zusammenhängende Heizbetrieb.“ Wem bei dieser Erläuterung noch nicht warm ums Herz wird, der mag sich an den Satz halten: „Als Raumtemperatur gilt die in 3 m Abstand von der Außenwand in Augenhöhe mittels Wandthermometer gemessene Temperatur eines Testraumes.“

Testräume dienen „der Feststellung einer mittleren Gebäudetemperatur“. Aber wie wird ein Raum zum Testraum? Ganz leicht: „durch Anbringung eines Wandthermometers“ legt die Behörde die „entsprechenden Räume“ „als solche“ fest. Und wenn ein Gebäudeteil schlechter Witterung stärker ausgesetzt ist als ein anderer, wenn es etwa im Ostflügel stets kälter ist als auf der Westseite? Auch dann gilt als Gebäudetemperatur die des Testraumes – wer wird sich denn über solche individuellen Abweisungen erregen?

Im Herbst wird „im allgemeinen“ mit dem Heizen begonnen, „wenn die mittlere Gebäudetemperatur um 10 Uhr über zwei Tage hinweg 18 Grad Celsius unterschreitet“. Friert ein Beamter im September, weil noch nicht geheizt worden ist und es in seinem Zimmer kälter ist als im Testraum, so wird man ihn freilich nicht in den Testraum versetzen können – der Andrang wäre wahrscheinlich zu groß.

Am wichtigsten ist die Vorschrift über die „zulässigen Raumtemperaturen während der Betriebszeiten“. Treppenhäuser und Pausenhallen dürfen danach nicht wärmer als 10 ° C sein, Flure, Toiletten, Turnhallen nicht wärmer als 15 ° C; für Büro- und Wohnräume, Unterrichtsräume und Kindergärten gelten 20 ° C als Maximum, für Bade- und Umkleideräume 22 ° C und für medizinische Behandlungs- und Untersuchungsräume 24 ° C.

Während der Heizperiode wird das Lüften zu einem Problem. Die Technische Anweisung sagt auch darüber Bedeutsames: „Zum Lüften sind die Fenster kurzzeitig (circa fünf Minuten) voll zu öffnen und wieder zu schließen; die Raumtemperatur kann vorübergehend absinken. Auf keinen Fall darf während des Heizbetriebes eine Regulierung der Raumtemperatur durch Öffnen der Fenster geschehen.“

Eines jedoch vermißt man in der sonst so exakten Anweisung: den Hinweis auf eine Me-, thode, wie die Heizung einzustellen sei, damit die Temperatur konstant bleibt und man sie nicht durch öffnen der Fenster regulieren muß. Die Heizungen pflegen entweder mit Volldampf oder gar nicht zu heizen, wie raffiniert man auch an den Knöpfen drehen mag. In Amerika, so hört man, gibt es Heizungen, die auch andere Einstellungen als „Ein“ oder „Aus“ erlauben. Sollen wir uns damit trösten, daß wir die differenziere teren Vorschriften haben? B.