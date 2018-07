Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), der alle Landeskirchen in der Bundesrepublik und in der DDR angehören, hat eine doppelte Belastungsprobe durchzustehen: Sie wird ihre Einheit, die sie 20 Jahre lang bewahren konnte, in der alten Form nicht aufrechterhalten können, und sie ist in der Bundesrepublik von einem Konflikt betroffen, der sich an der Abendmahlsfrage entzündet hat und den Hannovers lutherischer Landesbischof Lilje eine „Vertrauenskrise“ nannte.