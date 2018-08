Bonn

In sechzehn Jahren mit vier Bundestagswahlen hätte es bei der Aufstellung des CDU-Kandidaten für den Wahlkreis 63, amtliche Bezeichnung: Bonn, nie Ärger gegeben. Für die CDU-Kreisverbände Bonn, Bad Godesberg und Amt Duisdorf mit seinen elf Dörfern gab es immer nur einen Kandidaten, mit dem sie nicht nur die Ehre hatten, sondern auch den Sieg: ihr Mann war Konrad Adenauer, und sein Abonnement auf das Direktmandat im Wahlkreis 63 wurde erst durch seinen Tod gelöst.

Als sich die sechzig Delegierten der drei Kreisverbände am Samstag letzter Woche im CDU-Fraktionssaal des Bonner Bundeshauses versammelten, um mit dem "letzten Rest des realen politischen Erbes von Altbundeskanzler Adenauer" einen Versicherungsschein für vier Jahre Bundestag zu vergeben, erinnerte sich der Kreisgeschäftsführer der CDU Bonn-Stadt, daß er und seine Freunde vor dieser Stunde schon 1965 Angst gehabt hätten, als sie nicht sicher sein konnten, daß der greise Staatsmann die letzte Wahl noch überleben würde: "Sonst hätten wir den Salat schon vor vier Jahren gehabt."

Vergebens hatten die Bonner und die Bad Godesberger CDU versucht, sich unter der Hand schon vorher auf einen der Bewerber zu einigen, tun die Prozedur für die Delegierten zu vereinfachen. Doch keiner der beiden Verbände wollte sich seinen Kandidaten nehmen lassen. Aus Bad Godesberg bewarb sich der 39jährige Alo Hauser, der als Vorsitzender der Jungen Union Rheinland schon vor vier Jahren über einen sicheren Platz auf der Landesliste in das Parlament eingezogen war. Sein Interesse an dem Direktmandat meldete er schon kurz nach dem Tode Adenauers an. Die Bonner CDU winkte indessen ab: Alo Hauser sei eine günstige Placierung auf der Landesliste auch diesmal sicher, meinte sie.

Ihr Kandidat war der Bonner Oberbürgermeister Dr. Wilhelm Daniels, 65 Jahre, der sich Schon 1961 und 1965 vergeblich um einen aussichtsreichen Platz auf der CDU-Landesliste bemüht hatte: zwei Plätze nach ihm war die Liste zu Ende, und auch diesmal hatte er keine Chance, besser placiert zu werden. Die Bonner sind sicher, daß sein Pech auf das Intrigenkonto der Bad Godesberger Parteifreunde zu schreiben ist: Dr. Wilhelm Daniels ist der zäheste Verfechter der Bonner Großraumordnung, der sich die Bad Godesberger ebenso zäh widersetzen. Um zu beweisen, daß die Eingemeindungspläne für ihn keine Frage des persönlichen Prestiges sind und er keine Ambitionen hat, auch der erste Bürger der Bonner Großgemeinde zu werden, kündigte Daniels schon vor geraumer Zeit seinen Rücktritt vom Platz des Bonner Oberbürgermeisters an. Um so mehr war ihm daran gelegen, wie man hörte, im Bundestag zum Fürsprecher Bonner Interessen zu werden.

Um seinen Anspruch auf das Direktmandat so augenfällig wie möglich zu machen, hatte die Bonner CDU die Meinungsforscher aus dem Allensbacher Institut mit einer Umfrage beauftragt: Dr. Daniels, so erfuhren die Delegierten, hatte unter den Wählern einen Bekanntheitsgrad von 82 Prozent, Alo Hauser kannten nur 35 Prozent. Das Ergebnis der Frage: Wer von beiden wäre Ihnen lieber? hätte ein ähnliches Resultat, aber offenbar vermochte es die Delegierten nicht so stark zu beeindrucken, daß sie darüber vergessen hätten, daß ihnen das Hemd näher ist als der Rock.

Bevor die Delegierten zur Abstimmung schritten, versammelten sich die drei Kreisdelegationen noch einmal getrennt: Sicher war, daß die 26 Delegierten von Bad Godesberg für Alo Hauser stimmen würden, der sich gegen die Bonner Raumordnung ausgesprochen hatte, ebenso sicher würden die 26 Delegierten aus Bonn ihre Stimme ihrem Oberbürgermeister geben. Aber wie würden sich die acht Delegierten aus dem Amte Duisdorf verhalten?