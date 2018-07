Köln! Düsseldorf

Der Mann, der den .„Heiligen Geist“ zur Therapie erhob, Regierungsmedizinalrat a. D. Dr. Walter Schramm, 47 Jahre alt, wird mit größter Wahrscheinlichkeit demnächst vor einer Kölner Strafkammer erläutern dürfen, wieso die moderne Psychiatrie bei der Behandlung gefangener Kranker nicht unbedingt auf, so Schramm, „Püffe, Knüffe, Ohrfeigen, leichte Schläge oder Handgreiflichkeiten“ verzichten sollte. Neben seinem früheren Chef wird der heute frei praktizierende Nervenarzt, in der Anklagebank sitzen, nachdem das Justizministerium Düsseldorf nun doch noch grünes Licht für eine Anklageerhebung gegen die früheren Klingelpütz-Gefängnisärzte zu Köln, Regierungsobermedizinalrat Dr. Rolf Wachsmuth, 48 Jahre alt, und eben Dr. Schramm gegeben hat.

Höherenorts ist man offensichtlich zur Ansicht gelangt, die schon vor weit mehr als einem Jahr den Kölner Staatsanwälten unabweislich schien, nämlich einem Gericht die schwierige, Entscheidung über Beteiligung oder Nichtbeteiligung, Schuld oder Unschuld der Ärzte an den haarsträubenden Mißständen im Lazarett des Kölner Gefängnisses zu überlassen. Letzte Hoffnung der angeklagten Mediziner bietet die prozessuale Vorschrift, wonach das Gericht die Anklage zulassen oder ablehnen darf. Doch darüber ist erst in zwei Wochen zu befinden.

Dem einst vielbeschäftigten Gerichtspsychiater Wachsmuth und seiner rechten Hand im Klingelpütz, Schramm, wird „zum Vorwurf gemacht, durch Verletzung ihrer Kontroll- und Aufsichtspflicht die Mißhandlungen von neun Gefangenen mit verursacht zu haben“.

Das Aktenzeichen 34 Js 676/66 dokumentiert, daß die Ermittlungssache Wachsmuth/Schramm jetzt bald drei Jahre alt ist. Die fünfzigseitige Anklageschrift, begleitet von einem fast zentnerschweren Berg Akten, geht vom mildesten Vorwurf aus, der nach einem großen und zwei kleinen Klingelpütz-Prozessen sowie nach dem einstimmig angenommenen Untersuchungsbericht des Parlaments in Düsseldorf erhoben werden kann.

Mit Gefängnisstrafen wegen Körperverletzung im Amt sind bereits rechtskräftig die einstigen Sanitätshelfer der Klingelpütz-Ärzte, Halfen und Naudet, belegt worden. Sie befahlen Knüppel- und Faustaktionen gegen kranke Häftlinge oder schlugen selbst mit zu. Lediglich der Zeuge Dr. Schramm bekannte, daß er den Beamten und ihren Helfern, inhaftierten Hausarbeitern, den „Heiligen Geist“ empfohlen habe, um unruhige Geistesgestörte handfest zur Räson zu bringen. Wie Wachsmuth will Schramm jedoch keinerlei schwere Verletzungen der Mißhandelten gesehen haben. Im wesentlichen werden die Namen jener Gefangener, deren Mißhandlung den Ärztehelfern Naudet und Halfen angelastet wurde, auch in einem Wachsmuth-Schramm-Prozeß eine Rolle spielen. Darunter befindet sich der geisteskranke Werner Bargheer, jener pflegebedürftige Klingelpütz-„Patient“, der 104 Tage in der B-Zelle schmachtete und Prügel erhielt.

Drei Todesfälle, deren Umstände nach wie vor im dunkeln liegen, lasten als nicht angeklagte Hypothek über dem Ärzte-Verfahren. Der einbruchverdächtige Untersuchungsgefangene Wasilenko, dem nachweislich Prügel verabreicht wurden, starb an einem Schädelbruch. Da Dr. Schramm keine Leichenschau vornahm, wird heute sogar ein postmortaler „Unfall“ als eine der möglichen Ursachen der Schädelfraktur Wasilenkos offiziell erwähnt. Woran aber starb Wasilenko, wenn nicht an dem Schädelbruch? Stießen ihn ruppige Totenträger etwa unsanft gegen die Sargkante, wie man heute schon kombiniert?

Ein Ärzteprozeß wird kaum die vielen Ungereimtheiten des Komplexes Klingelpütz klären und wieder nur ein paar Fragmente erhellen können. Allerdings dürften die hohen Ministerialen in Düsseldorf in einem solchen Prozeß nicht ungeschoren davonkommen. Denn sie ließen die Ärzte unbeaufsichtigt mit allen Widerwärtigkeiten des Lazarettbetriebs in einem polizeiwidrigen Bau allein. H. W.