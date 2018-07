ZDF, Freitag, 24. Januar: „An einem Tag im September“

Das Unterfangen schien riskant: Nach Ilse Aichingers Roman „Die größere Hoffnung“ zum zweitenmal die Geschichte von den Kindern zu erzählen, die den Davidsstern tragen, das erfordert einigen Mut. Um dem Mädchen Ellen, das nicht vier, sondern nur zwei „richtige“, also jüdische Großelternteile besitzt, und es brauchte doch deren vier, um den Stern tragen zu dürfen und auf diese Weise dazuzugehören und nicht länger ausgeschlossen zu bleiben – um diesem von Ilse Aichinger beschriebenen Kind zwischen den Fronten, der ersten großen poetischen Figur der deutschen Nachkriegsliteratur, zwei Kinder an die Seite zu stellen, einen jüdischen Jungen und seine blondmähnige Freundin, die den Gelbflecken für einen Verdienstorden halten, muß man viel Vertrauen zur Variationsmächtigkeit des Sujets und Vertrauen auch zu seinen Gegenfiguren besitzen.

Nun, die Besorgnis war ohne Grund. Wolfdietrich Schnurre, seit jeher ein Meister im Entwurf von Kindergestalten, deren Spiele zur Entlarvung jener Erwachsenenwelt beitragen, die sie scheinbar imitieren ... dieser Schnurre schrieb eine Fernsehgeschichte, wie sie schlichter nicht sein kann: Ein kleiner Junge nimmt für Ehre, was Makel sein soll; ein kleines Mädchen, das ihm vertraut – er lacht nicht, ist zuverlässig, man darf auf ihn zählen –, folgt seinem Beispiel und läßt sich zum Lohn für einen Balanceakt auf dem Brückengeländer mit einem Stern dekorieren. (Unter dem Geländer die U-Bahn, in der Ferne die Silhouetten von Baukastenhäusern, im Mittelfeld versteppte Zonen: Die Schnurreschen Hederich-Wegefelder sind da zu denken, mit Königskerzen und allerlei Käfern.)

Später geht man stolz durch die Straßen, zeigt seinen Orden, die Erwachsenen schauen nicht hin, aber die anderen Kinder, die Pimpfe mit ihren Schulterriemen, dreschen drauflos. Der Junge wird ins Haus getragen, das Mädchen schleppt sich hinaus auf die Straße, stockt mitten im Gang, der Schlußtitel An einem Tag im September zerteilt ihr Gesicht.

Wenig geschieht, aber dies Wenige hat parabolische Kraft; Traum und Täuschung denunzieren Opportunismus und Angst; die Unschuld triumphiert über die Strategie. In einer Umkehr aller Kategorien, einer großen Zurücknahme, werden die Rituale der Erwachsenen zu einer Parodie kindlicher Traumtänzereien (wenn du die Mutprobe bestehst, kriegst du den gleichen Orden wie ich); das angeblich Normale erweist sich als Zerrspiegelung der vermeintlichen Exzentrizität. Wenn Tutta und Max über Mauern klettern, durch Torbögen laufen, an Türen klopfen und den Fluß entlanggehen, geben sie ihre Verfolger der Lächerlichkeit preis ... und zu diesen Verfolgern, von Ceco Zamurovic ingeniös ausgewählt, gehören auch die wilhelminischen Simse, die bourgeoisen Schauseiten und proletarischen Rückfronten der Häuser, gehören Rinnsteine und Gullys. (Schade nur, daß das Mädchen so blond und der Junge so schwarz, die Frau Cohn so jüdisch und die Pimpfe so nordisch aussahen. Das war zu deutlich, das lag auf der Ebene jenes Einleitungssatzes, der, im schönen Jasmin-Deutsch, die Beziehung zwischen Tutta und Max als eine verhinderte Freundschaft fürs Leben etikettierte.)

Es wäre gut gewesen, wenn dieser Film, ohne läppische Introduktion, am Ende des Abendprogramms – durch fünf Minuten Dunkelheit von der Nachrichtensendung getrennt – gezeigt worden wäre. Man hätte sich einstellen müssen; es gab viel zu lernen. Die Maxime von martialischen Popanzen und ihren Opfern, den Strategen und den Spielenden, klang in diesen Tagen aktueller denn je. Momos