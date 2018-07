Inhalt Seite 1 — Zeitungen als Ware Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die SDS-Gruppe „Kultur und Revolution“ in Berlin hat seinerzeit sehr richtig festgestellt: wir könnten mit der Diskussion über „Kunst als Ware“, die uns jetzt seit zehn Nummern begleitet, bequem noch ein paar Jahrgänge der ZEIT füllen. Das Glücksgefühl, das sich für uns und die weniger revolutionsbegeisterten unter unseren Lesern mit diesem Gedanken verbindet, wird in Berlin allerdings überschätzt.

Mir des repressiven Verhaltens durchaus bewußt, das notwendig ist, um eine Diskussion (jede Diskussion!) zu Ende zu bringen, muß ich allen, die sich noch zu Wort gemeldet haben, mitteilen: Diese Diskussion hört heute auf.

Wo der SDS Berlin die Ouvertüre spielte, erschien es uns fair, dem SDS Heidelberg das Finale zu überlassen. Freilich ging auch das nicht ohne Repressionen ab. Wir drucken (auf Seite 11 dieser Zeitung) den zweiten Teil der Heidelberger Stellungnahme, der konkrete Vorschläge enthält, und verzichten auf die erste Hälfte, wo aus Heidelberg nur Zensuren an die ersten Diskussionsteilnehmer verteilt werden – Karasek: oberflächlich; Zimmer: wachsweich; Hamm: servil; Handke: nicht sehr witzig; Leonhardt: Manipulator.

Begründung: 1. müßten wir sonst den Angegriffenen wieder Gelegenheit zur Antwort geben, und wir scheuen das sich daraus entwickelnde perpetuum mobile; 2. arbeitet diese Zeitung ohne Subventionen, kann daher nur so umfangreich sein, wie es die Rentabilitätsrechnung erlaubt, und die erlaubt zu dieser Jahreszeit nicht viel: jeder Feuilleton-Artikel dieser Nummer mußte drastisch gekürzt werden.

Daß in Heidelberg jetzt die Stoßrichtung geändert werden soll, leuchtet uns ein. Wer mit dem marxistischen Warenbegriff operiert, landet schnell bei einer Vorstellung von Kunst, für die Produktionsmittel, Verpackung und Konsum als entscheidende Kriterien herhalten müssen. Theater und kostspielige Opernproduktionen werden dann zu Vorzugsobjekten analytischen Scharfsinns, Lyrik und Kammermusik geben nicht recht was her.

Richtig und wichtig erschiene es uns, wenn die Heidelberger bei ihrer Arbeit von vornherein, einen Faktor mit einbeziehen wollten, der in der Kunstdiskussion sich allzu keusch hinter dem Warenfetischismus verborgen gehalten hat: das Profitmotiv. So könnten sie vielleicht verhindern, daß die Waren-Spekulationen auf dem Wege über „Verdinglichung“ und „Entfremdung“ ins höchst Abstrakte abtreiben, könnten sie dafür sorgen, daß der Boden interessanter ökonomischer Tatsachen nicht immer wieder entgleitet.

Presseerzeugnisse lassen sich durch Einführen des Warenbegriffes viel weiter aufschlüsseln als Volkslieder, vor allem dann, wenn man so verfährt, wie die Heidelberger verfahren wollen: daß man nämlich nicht nur Gedanken über Zeitungen erzeugt, die sich vor niemandem als sich selber zu verantworten brauchen und immer nur Gedachtes bleiben – sondern daß man selber eine Zeitung macht.