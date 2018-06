Lieber Herr Ionesco, Sie halten sich für den König des absurden Theaters? Bei uns wären Sie nicht einmal Page, denn was Sie sich mit Mühe ausdenken, findet man bei uns auf der Straße!“ So witzelte – unangefochten – von Mai bis Dezember 1968, in einer der kritischsten Perioden polnischer Nachkriegsgeschichte, das Studentische Satirische Theater in Warschau.