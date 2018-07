Inhalt Seite 1 — Schreiben angesichts des Todes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wilhelm Höck

Als er vor einem knappen Jahrzehnt in „Mein zwanzigstes Jahrhundert“ autobiographisch seine Existenz als Zeitgenosse darstellte, sah Ludwig Marcuse das Unternehmen als teilweise gescheitert an: Es habe ihm an Mut gefehlt, „nicht so sehr den Sieger als den Besiegten“ sichtbar zu machen. Und das Buch schloß mit der alles andere als selbstzufriedenen Feststellung, „daß die Wurzel aller Entfremdungen, aller Entmenschlichungen, aller Versteinerungen der Mangel an Courage ist, sich zu sich zu bekennen – vor allem dort, wo man sich nicht mit sich identifizieren möchte“.

Von dieser Einsicht her scheint es sinnnvoll und richtig, daß Marcuse nicht, wie er es ursprünglich vorgehabt hatte, eine Fortsetzung oder einen Abschluß der Autobiographie schrieb, nämlich einen Bericht über sein Leben in Deutschland nach der endgültigen Rückkehr aus Kalifornien; daß er statt dessen sein letztes Buch –

Ludwig Marcuse: „Nachruf auf Ludwig Marcuse“; Paul List Verlag, München; 269 S., 17,80 DM

als einen Abschied von sich selber konzipierte, als einen „Autonekrolog“, in dem das Ich sich zu einem Er objektiviert: Ludwig Marcuse tritt meistens in der dritten Person Singular auf, fast schon wie ein verwundert betrachteter Fremder. Oder wie ein Studienobjekt, das auf Abstand gehalten wird.

Dieses Distanznehmen („immer winziger werde ich, immer mehr wächst Er“) ist nach Marcuses Bericht nicht so sehr ein literarischer Trick, der die Darstellung unbefangener machen kann, als vielmehr eine biographische Notwendigkeit. Es ging hervor aus einer doppelten Todeserfahrung: Der Tod seiner Frau war für Marcuse der „Augenblick, der seinen nüchternen Abschied von sich im fahlen Licht des Dagewesenseins einleitete“. Hier trat das „Er“ als „Präteritum eines Ich“ in Erscheinung, und eben das ist die zweite Todeserfahrung, die eigene. Denn in „der Geschichte des nicht-körperlichen Ich“ sei der Todesaugenblick derjenige, „in dem einer vielleicht noch ich sagt, aber schon Er meint; dies Ich hat keine Zukunft“. Überspitzt gesagt: der Autonekrolog handelt, buchstäblich, von einem Toten; doch auch sein Verfasser schreibt sozusagen als Toter, als Nicht-mehr-Ich. Marcuses Formel dafür lautet: „angesichts des Todes“ schreiben.

Einsamkeit wird so zur Zentralfigur der nichtbiographischen, vielmehr autoanalytischen Darstellung. Es ist dies die genaue Konsequenz aus dem Entschluß eines Ich, als umdenkender und schreibender Zeitgenosse ein einzelner, Unverwechselbarer, ein „Unikum“ zu sein.