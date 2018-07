Der Proletarier ist ausgestorben. Wer es noch nicht gemerkt haben sollte, dem mußte es der neue Tarifvertrag für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes zum Bewußtsein bringen.

In wenigen Jahren wird das Wort „Arbeiter“ im öffentlichen Dienst nicht mehr auftauchen, denn von 1970 an verschwindet die Lohntüte, erhält auch der „Arbeiter“ monatliches Entgelt. Die Tarifpartner einigten sich, „daß Unterschiede in den Arbeitsbedingungen der Angestellten und Arbeiter nicht aus grundsätzlichen Erwägungen aufrechterhalten bleiben müssen“.

Der Schritt entspricht der gesellschaftspolitischen Entwicklung ebenso wie die Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall, die gegenwärtig von den Parteien diskutiert wird. Doch es gibt eine Gruppe, der paßt offenbar die ganze Richtung nicht.

Eilig kommentierten die Arbeitgeberverbände, die Angleichung des Lohnsystems der Arbeiter an das der Angestellten sei „speziell auf den öffentlichen Dienst zugeschnitten und mit den Verhältnissen in der privaten Wirtschaft nicht vergleichbar“.

Wissen die Arbeitgeber eigentlich,-was in der Wirtschaft vorgeht? Die IBM kennt nur noch Angestellte; die Chemie-Konzerne machen im Lohnsystem keine Unterschiede mehr; überall werden alte Vorurteile über Bord geworfen. Der Arbeitgeber-Kommentar verdient daher nur eine Note: Töricht. hm