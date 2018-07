Unser Kritiker sah:

DER EINBRECHER

Schlafzimmer-Komödie von Brigid Brophy

Dortmunder Schauspielhaus

Gert Omar Leutner wollte seinen Schauspielkünden auch einmal „leicht“ kommen. Sie haben es verdient. Die als „Schlafzimmer-Komödie“ untertitulierte Erstaufführung des „Einbrechers“ zeugte vom Spürsinn der Dortmunder Dramaturgie. Es handelte sich um die zweite Präsentation einer 1929 in London geborenen Autorin, die vor zwei Jahren in Deutschland Aufsehen erregt hatte mit ihrem von Luchterhand verlegten Roman einer Silvesternacht „Der Schneeball“.

„Ein harmloser Flirt, mit der Leichtigkeit guter Konversationsstücke geschrieben und bisweilen mit eher anspruchslosen Bonmots im Wildeschen Tonfall gewürzt“ – diese Bemerkung Reich-Ranickis über die Erzählerin Brophy machte neugierig auf ihren Bühnenerstling, Die hochgebildete Dame Brophy, Altphilologin und Musikwissenschaftlerin, holte sich für ihre zwischen Wilde und Shaw pendelnde Ehebruchskomödie Konstruktionshilfe vom Pariser Boulevard.

Ein Einbrecher fühlt sich völlig irritiert, daß er in einer Londoner Etagenwohnung die Hausfrau, die Ferien in Jugoslawien machen sollte, im Negligé gemeinsam mit ihrem Geliebten vorfindet. Da sich der Einbrecher über die moralischen Grundlagen des Privateigentums ebenso gründlich informiert hat wie über die räuberische Funktion der Bourgeoisie, doziert er so lange Marx im Schlafzimmer, den Ehebruch verhindernd, bis auch noch der Ehemann mit einem superblonden Sexbömbchen eintrifft, weil er Sexspiele im heimischen Ehebett der französischen Riviera vorzieht.