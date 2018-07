Mit einer Bilanzsummensteigerung um 27,6 (11) Prozent war das Wachstum der Vereinsbank in Hamburg 1968 explosionsartig. Freimütig gibt die Verwaltung zu, daß diese ungewöhnliche Ausdehnung des Geschäfts nicht ausschließlich auf die Aktivität der Bank zurückzuführen ist, sondern auch auf die internationale Währungsunruhe und auf die verstärkte Liquidität der deutschen Wirtschaft. Im größeren Umfang wurden aus dem Ausland Vorauszahlungen Auf deutsche Exportlieferungen geleistet, die sich im Küstengebiet in höheren Guthaben bei den Werften niederschlugen. Auch die höheren Guthaben ausländischer Kapitaleinleger basierten auf der Erwartung einer Mark-Aufwertung.

Dem Vorstand ist es geglückt, mehr als zwei Drittel aller der Bank neu zugeflossenen Mittel (etwa 317 Millionen Mark) im Kreditgeschäft (einschl. Wechsel) unterzubringen. Deshalb ist der Ertrag trotz der weiter geschrumpften Zinsspanne auch aus dem Kreditgeschäft gestiegen. Daß der Effektensektor wieder erhebliche Gewinne gebracht hat, ist angesichts des guten Börsenjahres 1968 selbstverständlich. Insgesamt waren die Erträge besser als 1967. Natürlich hat ihre Erhöhung mit der Ausdehnung des Geschäfts nicht Schritt halten können. Banken sind nun einmal ständigen Kostenerhöhungen ausgeliefert.

Die höheren Gewinne sind ausschließlich dazu benutzt worden, die Bank zu stärken, in erster Linie durch „Investitionen“, durch die Eröffnung neuer Filialen, durch den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen oder Modernisierung von Bankeinrichtungen. Der Aktionär erhält wieder eine Dividende von neun Mark je Aktie. Damit er jedoch auch;-einige Freude an dem guten Geschäftsergebnis hat, soll er eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 5:1 zum Ausgabekurs von 50 Mark (also zu pari) bewilligen. Der Bezugsrechtwert wird etwas mehr als 52 Mark wert sein. Um für die Bank die Pari-Kapitalerhöhung leichter zu machen, sollen für eine Million Mark Aktien zur freien Verwertung durch die Verwaltung geschaffen werden. Sie werden zu Preisen placiert, die dem Börsenkurs möglichst nahekommen. Die Verwertungsaktien sind praktisch schon untergebracht und zwar an Interessenten, die an größeren Posten Vereinsbank-Aktien interessiert sind, jedoch niemals daran denken würden, sie über die Börse zu erwerben. kw

