Von Hans Heigert

Der erste Kultusminister, den ich leibhaftig kennenlernte, hatte sein Büro unmittelbar zwischen den Hörsälen der Studenten. Das war in einem halbzerbombten Backsteinbau, der von dieser Technischen Hochschule mehr schlecht als recht übriggeblieben war. Gelegentlich kam der damals noch gar nicht so weißgraue Herr aus seinem Büro, um sich mit uns Studenten zu unterhalten. Das endete dann meist damit, daß er uns mit dem aufmunternden Satz zurückließ: „Aber jetzt müsse Sie zuerst mal ebbes Gescheits lerne.“

Natürlich spreche ich von Theodor Heuss, und vom ersten Wintersemester nach dem Krieg, 1945/46.

Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn heute ein Kultusminister die Studenten ermahnen würde, sie sollten zuerst einmal etwas Richtiges lernen. Ach nein, wir alle wissen natürlich sehr genau, was da passieren würde.

Was hat sich verändert, seitdem? Sind wir bösartiger miteinander geworden, haben sich unsere Konflikte verschärft und verkrampft? Vielleicht. Indes ist auch etwas anderes zu bemerken. Es scheint ganz so, als ob uns das Lachen vergangen sei. Das ist merkwürdig. In diesen späten sechziger Jahren, in denen sich Freiheit und Sicherheit, Recht und sogar ein wenig Stil in unserem Land scheinbar etabliert haben – just in diesen Jahren hat sich das Unbehagen, das deutsche, wieder breitgemacht. Eine neue, durchaus bösartige Aggressivität. hat sich unser bemächtigt und unsere Sitten verdorben. Der schmuddelige Mief des Faschismus ist aus den verdrängten Winkeln gekrochen, seine Normen wieder von den verblasenen Ideen von Staat und Reich und Deutschtum ableitend.

Die Bodenlosigkeit solchen Glaubens scheint immer noch eine deutsche Lust zu sein. Und auf der extremen Linken hat sich etwas Ähnliches der jungen Sinne bemächtigt: moralischer Rigorismus sondergleichen, unendlich mehr mit dem Flagellantentum des Thomas Münzer verwandt als mit der kühlen Nüchternheit des Karl Marx.

In einem freien Land muß jeder soviel Überzeugung als möglich dem anderen, dem Gegner zugestehen – und darf nur sowenig als nötig für den eigenen Glauben in Pflicht nehmen. Nur wer sich darauf im öffentlichen Leben versteht, ohne Einschränkung und Hintergedanken, und natürlich mit vollem Recht auf das Bekenntnis eines persönlichen Glaubens – nur der ist imstande, dem Konflikt eine gerechte Arena zu bauen und diese Arena für noch wichtiger zu halten als den Ausgang des jeweiligen Kampfes.