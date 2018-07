„Hier werden Nobelpreise produziert“

Von Th. v. Randow

Wenn man Dr. Denis Robinson, den Präsidenten der High Voltage Engineering Corporation, fragt, was die große Maschine, die gegenwärtig in der Montagehalle seiner Gesellschaft in Burlington (US-Staat Massachusetts) entsteht, produzieren wird, dann antwortet er: „Aller Wahrscheinlichkeit nach Nobelpreise.“ Und die Professoren der Universitäten Darmstadt, Mainz, Gießen, Marburg und Frankfurt, die ebenfalls eine solche Maschine bauen und gemeinsam mit ihren Assistenten und Studenten betreiben wollen, meinen in ihrem Memorandum der Kernphysikalischen Arbeitsgemeinschaft Hessen, damit könne man „an der vorderen Front der Forschung arbeiten“.

Diese Front verläuft gegenwärtig an der Position 104 des Periodischen Systems der chemischen Elemente. Dort nämlich steht Kurtschatowium, das von sowjetischen Physikern in Dubna erstmalig 1964 hergestellte Element. Es hat die Ordnungszahl 104, weil in den Kernen seiner Atome 104 Protonen enthalten sind.

Kurtschatowium ist von den zur Zeit bekannten chemischen Elementen dasjenige mit der höchsten Ordnungszahl. (Vermutlich hat Professor Georgij Flerow im sowjetischen Kernforschungszentrum Dubna kürzlich das Element 105 entdeckt, aber das ist noch nicht ganz sicher.)

Diesen höchsten Platz in dem – nach zunehmenden Ordnungszahlen und den periodisch wiederkehrenden chemischen Eigenschaften der Elemente geordneten – Periodischen System hatte eineinhalb Jahrhunderte lang das 1789 entdeckte Uran (Ordnungszahl 92) eingenommen. Doch im Mai 1940 stellten die Amerikaner Edwin McMillan und Philip Abelson an der Universität von Kalifornien in Berkeley quasi zufällig das Element mit der nächst höheren Ordnungszahl 93 her, als sie Uran mit Neutronen bombardierten. Dieses erste „Transuran“ (so genannt, weil jenseits vom Uran im Periodensystem gelegen) erhielt den Namen Neptunium.

Damit begann die Serie der Entdeckungen von Elementen, die in der Natur nicht oder allenfalls in unmeßbar geringen Mengen vorkommen und darum hergestellt werden mußten. Gleich das nächste, das Plutonium (Ordnungszahl 94), sollte sich als ein überaus wichtiger Stoff erweisen. Plutonium wird heute tonnenweise als Brennstoff für Kernreaktoren und Atombomben produziert.