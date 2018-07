Inhalt Seite 1 — Das „ansteckende“ Memorandum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Victor Zorza

Das Sacharow-Memorandum, dessen Zentrale gedanke auf die Konvergenz von Kommunismus und kapitalistischen Systemen zielt, hat das Establishment der sowjetischen Kommunistischen Partei in tiefe Unruhe versetzt. Wohl ist dieses Memorandum in der sowjetischen Presse nicht erwähnt worden – nicht einmal verdammt. Aber das Hauptproblem, das Sacharow aufgeworfen hat, nämlich die Kontrolle der Partei über die sowjetischen Wissenschaftler, wird neuerdings mit wachsender Heftigkeit in den Parteizeitungen behandelt. Der jüngste Beitrag erschien im „Kommunist“, dem wichtigsten ideologischen Sprachrohr der KP. Er stammt aus der Feder von N. Swiridow, dessen Funktion als Stellvertretender Leiter des Propagandaapparates der Partei die Zeitschrift wohlweislich verschweigt.

Swiridow macht einigen Wissenschaftlern, deren Namen er nicht nennt, den Vorwurf, daß sie auf den zufälligen politischen Informationen, die sie sich verschafften, eine Fülle weitreichend der Folgerungen aufbauten. Swiridow geht nicht so weit, daß er den Wissenschaftlern, die aus der politischen Konformität ausbrechen, direkte Sanktionen androht. Aber immerhin erwähnt er die Tatsache, daß in Leningrad kürzlich nach sogenannten „Eignungsprüfungen“ 100 Wissenschaftler entlassen worden sind. Damit wurde bekannt, daß die Partei ihre Ankündigung, alle Wissenschaftler hätten sich fortan alle drei Jahre einer solchen „Eignungsprüfung“ zu unterwerfen, auch wirklich in die Tat umsetzt. Den Prüfungsgremien bei diesen Examen gehören nicht nur Wissenschaftler an, sondern auch Funktionäre der Partei und der Gewerkschaft. Mit anderen Worten: Hier soll nicht allein die fachliche Eignung geprüft werden.

Eine regelrechte „Säuberungsaktion“ unter den Wissenschaftlern kann sich der Kreml gegenwärtig nicht leisten. Die Regierung würde sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Andererseits deutet alles darauf hin, daß die Zahl derer, die Sacharows Vorstellungen teilen, immer mehr wächst, ja, vom Parteistandpunkt her gesehen, schon längst zu groß geworden ist. Deshalb wird jetzt die Gedankenpolizei eingesetzt. Aber sie muß zurückhaltend und umsichtig vorgehen – nach der Devise von „Zuckerbrot und Peitsche“.

Die materiellen Lebensbedingungen der Wissenschaftler – schon immer weit über dem Durchschnitt der Sowjetbevölkerung – sind in jüngster Zeit noch mehr verbessert worden. Zudem wird versucht, das tote Holz in dem Baum der Forschung, über das sich gerade die jüngeren Wissenschaftler immer wieder beschwert haben, auszuforsten. Nicht länger sollen die alten und „verdienten“ Leute sich auf den einträglichen Posten festklammern dürfen – und damit den Jüngeren die Karriereaussichten verderben. Das ist übrigens – neben der politischen Absicht – ein anderer Grund, weshalb die „Eignungsprüfungen“ eingeführt worden sind.

Aber das Problem ist damit offensichtlich nicht zu lösen. Denn anders als in den sonstigen Bereichen sowjetischen Lebens, wo die Jungen gegen die Alten rebellieren, ist bei der intellektuellen Rebellion der Wissenschaftler kein Generationsunterschied erkennbar. Dennoch richtet sich die neueste Attacke der Partei vornehmlich gegen die „jungen Wissenschaftler“. So heißt es in einem Artikel des „Kommunist“, daß sie in einer abstrakten Weise die Klasseninteressen außer acht ließen und solchen Ideen nachhingen wie „Demokratie, Freiheit des einzelnen und Humanität“. Das bedeute in Wahrheit nichts anderes, als daß sie das Recht der Partei, persönliche und politische Freiheit einzuschränken, in Frage stellen. Eben das hatte auch Sacharow getan.

Daß die Partei, um dem Übel zu wehren Geheimbeschlüsse gefaßt hat, erweist sich aus einer Reihe von Artikeln, die seit jenem Zeitpunkt erschienen sind, da das Sacharow-Memorandum in der sowjetischen Öffentlichkeit zu kursieren begann. Breschnjews allgemeine Warnung an die sowjetische Intelligenz, formuliert in den frühen Stadien des Prager Frühlings, wird darin direkt an die Wissenschaftler gerichtet. So fordert der „Kommunist“ sie auf, „allen Versuchen ideologischer Saboteure, die dem Sozialismus fremde Ideen in unser Land einzuschleusen versuchen, standhaft zu widerstehen“.