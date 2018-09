Klaus Hüfner und Jens Naumann: „Zwanzig Jahre Vereinte Nationen – Internationale Bibliographie 1945–1965“; Beiträge zur auswärtigen und internationalen Politik, Bd. 2; deGruyter, Berlin 1968; 519 Seiten, 78,– DM.

Man muß diese eindrucksvolle Bibliographie auf dem Hintergrund erstaunlicher Fehlanzeigen sehen: keine originale Analyse aus deutscher Wissenschaft über die Vereinten Nationen, keine selbständige Arbeit über die internationale Politik internationaler Organisationen, nichts über die Rolle der Vereinten Nationen als Instrument der Friedenssicherung oder doch wenigstens Konfliktminderung in den allzu zahlreichen Krisenherden der Nachkriegszeit (Bezeichnenderweise gibt es nur in der Deutschen Demokratischen Republik eine sehr nützliche, über 700 Seiten starke zweibändige Dokumentenedition zu diesen Themen). Darum ist es, wie der Herausgeber der „Beiträge“, Gilbert Ziebura, schreibt, „alles andere als selbstverständlich, wenn diese erste umfassende Bibliographie des internationalen Schrifttums über die Vereinten Nationen das Werk zweier deutscher Wissenschaftler ist“ – die erste Bibliographie zu diesem Thema ist es in der Tat.

Es soll nichts von der technisch hervorragenden und vorbildlichen Sammelarbeit von Hüfner und Naumann gemindert werden, wenn man feststellt – und damit ein Indiz gibt für den Stand der deutschen Politikwissenschaft und ihres wichtigen Zweiges, der Internationalen Beziehungen –, daß diese Bibliographie eines der ganz wenigen Produkte der Disziplin darstellt, das vor allem jenseits unserer Grenzen „gelesen“ und zitiert werden wird. Gleichwohl wäre zu hoffen, daß dies nicht nur im Ausland geschieht: jeder, der Titel sucht zu Themen wie Abrüstung, Weltraumrecht, Bevölkerungswachstum, Entkolonisierung, oder zu den vielen Krisen von Kaschmir über Kongo zu Suez und Zypern, findet hier eine vollständige und übersichtliche Liste. Sie ist weit mehr als eine bloße Bibliographie über die Weltorganisation: In den Vereinten Nationen wird mehr internationale Politik der Gegenwart verhandelt, als uns in der Regel bekannt ist.

Ekkehart Krippendorff