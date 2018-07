Nichts ist leichter, alseine Genossenschaft zu gründen, ein Pfennig Startkapital genügt. Für eine GmbH müssen die Gründer schon 20 000 Mark vorweisen, für eine Aktiengesellschaft gar 100 000 Mark. Und doch haben die Registrare in Sachen Genossenschaften wenig zu tun – soweit es um Neugründungen geht. Die Zahl der Genossenschaften schrumpft unaufhaltsam.

Eine Existenzkrise? Nein, im Gegenteil: eine Explosion des Wohlstandes findet bei den „Genossen“ statt. Ob als Bankier, Einkäufer oder Verkäufer von Milch, Eiern oder Schuhen oder als Fleischverwerter – der Umsatz steigt. Und die Betriebe wachsen, entweder allein oder durch Verschmelzungen.

Die Alten sehen das mit Wehmut. Ebenso wie die Jungen wollen sie zwar eine Ausweitung ihres genossenschaftlichen Reiches. Doch Erfolg und Reichtum sind der ärgste Feind ihrer hausbackenen, wenn auch vor einigen Jahrzehnten noch durchaus berechtigten Ideale.

Sie wollen nicht wahrhaben, was der verstorbene Betriebswirtschaftler Reinhold Henzler in ketzerischer Freimütigkeit erklärt hatte: „Das genossenschaftliche Vorstellungsbild ist irreal geworden.“

Für die Jungen ist Henzler längst kein Ketzer mehr. Für sie sind Raiffeisen und Schulze-Delitzsch nur noch historische Figuren, deren monotone Anbetung ihnen nur ein gelangweiltes Lächeln entlocken kann.

Der Wahlspruch „einer für alle, alle für einen“ ist lobenswert, aber heute hohl geworden und wenig praktikabel. Und die gekreuzten Pferdeköpfe als Markenzeichen der Raiffeisen-Organisation muten als Reminiszenz an die alten Tage des sozialen Fürsorgevereins an.

Inzwischen ist das alte Genossenschaftsgesetz aus dem Jahre 1889 von der Wirklichkeit überrollt worden. Noch nicht so sehr dort, wo sich Bauern und Handwerker einst in der Absicht zu brüderlicher Selbsthilfe zusammengefunden haben, um gemeinsam einzukaufen und zu verkaufen. Um so mehr dafür im „Oberbau“. Hier haben sich riesige Handels- und Verwertungszentralen mit Milliardenumsätzen angesiedelt, die andere Rechtsformen, etwa die der Aktiengesellschaft, nicht scheuen.