Vorzüglich ausgestattet und gedruckt erschien zum 80. Geburtstag des in Europa so plötzlich wiederentdeckten Künstlers die Monographie

„Josef Albers – Das Werk, des Malers und Bauhausmeisters als Beitrag zur visuellen Gestaltung im 20. Jahrhundert“, herausgegeben von Eugen Gomringer; Josef Keller Verlag, Starnberg; 200 S., 37 Farbtafeln, zum Teil als Original-Siebdrucke, 95,– DM.

Herausgegeben, eingeleitet und, kommentiert wurde der ansehnliche Band von Eugen Gomringer, ergänzt durch die für Albers typischen Statements und Gedichte; dazu vier „Betrachtungen“ von Clara Diament de Sujo, Will Grohmann, Norbert Lynton und Michel Seuphor.

Als Schlüsselwerke der rund fünfzig Jahre umspannenden Arbeit von Josef Albers erweisen sich im Überblick des Gesamtwerkes die Glasbilder aus der Bauhauszeit, die den Sprung von äußeren Forminspirationen – wie sie die frühen Holzschnitte noch bestimmen – zu einer genau programmierten Elementbauweise auf der Basis geometrischer Strukturen verdeutlichen. Diese, die serielle Behandlung der Themen und die Ökonomie der Mittel, erreichen dann ihren Höhepunkt in den „Strukturalen Konstellationen“, jenen imaginären, linearen Raumbildungen, sowie in der Bilderreihe „Homage to the Square“, die Albers heute als eine Huldigung an die Farbe versteht.

Diese Monographie ist zudem ein Lehrbuch des schöpferischen Denkens, eben durch die Objektivität und Reduktion der Lösungen zu Grundmodellen der Verhaltensweisen von Linien und Farben in der Fläche. Es ist eine Kunst, die Josef Albers „presentational“ nennt und die Gomringer unter die wenigen Erfindungen im 20. Jahrhundert einreiht. Das Buch bestätigt dieses Urteil – sofern es noch nötig war.

Margit Staber