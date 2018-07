Eine Erzählung

Von Hermann Bausinger

Dem deutschen Theater fehlt es an Größe. Das hat viele innere Gründe, die nicht leicht zu beseitigen sind. Aber es muß einmal gesagt werden, daß der Aufschwung zur Größe auch an äußeren Hindernissen scheitert, an der kleinkarierten Bürokratie von Banausen. Mein Stück, das dem Theater die langentbehrte Größe neu zu vermitteln imstande wäre, hat schon viele Intendanten lebhaft interessiert. Dennoch wurde es noch von keiner Bühne angenommen; engstirnige Stadtparlamente, konservative Kulturbeiräte und kunstfremde Statiker haben das Stück jeweils im letzten Moment zu Fall gebracht. Es handelt sich um ein Kammerspiel mit einem Elefanten.

Der Einbruch des Elefanten ins Kammertheater ist bisher nicht geglückt, obwohl er sich längst als dringendes Desiderat ankündigt. Es ist bezeichnend, daß Dieter Waldmann im utopischen Vorgriff einen kleinen Spielzeugelefanten auf die Bühne bringt, und daß Slawomir Mrozek in einem seiner dramatischen Kurzfilme mit einem riesigen Gummielefanten operiert. Es ist aber auch bezeichnend, daß sich beide – der blaue und der Gummielefant – nur in einem irrealen Reich der Phantasie bewegen. Auch sollte die begründete Hochachtung vor Bert Brecht nicht den Blick dafür trüben, daß in keinem seiner Stücke ein Elefant leibhaftig auftritt – unter diesem Aspekt erscheint es als verständliche und ironische Pointe der Theatergeschichte, daß Brecht heute oft als Klassiker bezeichnet wird: wie man weiß, hat auch das klassische Theater den Elefanten verschmäht.

Freilich scheint Brechts Verzicht eine bewußtere Askese gewesen zu sein; die grundsätzliche Bedeutung des Elefanten hat er als einer der wenigen voll erkannt: Einer der Tabakarbeiter aus Sezuan singt das Lied vom achten Elefanten, in „Mann ist Mann“ bauen die Soldaten einen künstlichen Elefanten und stellen ein Elefantenkalbspiel vor, und mit Recht bezeichnet Brechts Herr Keuner in einer seiner knappen Geschichten den Elefanten als sein Lieblingstier, weil er List mit Stärke vereint, gutmütig ist und Spaß versteht, nur hört, was ihm paßt, und noch eine Reihe weiterer Vorzüge aufweist. Die kleine Parabel endet vielversprechend: „Er tut etwas für die Kunst“, heißt es vom Elefanten. Aber dann folgt die Erklärung: „Er liefert Elfenbein.“ Sie bezeugt Brechts tiefe Resignation hinsichtlich der Rolle des Elefanten für das Theater. Oder sollte er diese wirklich gar nicht gesehen haben?

Ganz zweifellos ist der Elefant in erster Linie ein episches Tier. Man könnte sogar sagen, er ist das epische Tier – daß er in jedem Augenblick das gleiche große Gewicht hat, daß er sich in ruhiger Gangart bewegt und daß er ein hohes Alter erreicht, prädestiniert ihn dazu. Dies wäre eine volle Entschuldigung für Brecht, wenn er nicht der wichtigste Repräsentant des epischen Theaters gewesen wäre. Im epischen Theater ist der Elefant nicht nur möglich, sondern auch notwendig. Er bietet eine der wenigen Chancen, die Krise des epischen Theaters zu überwinden. Diese Krise besteht darin, daß die einzelnen Szenen, zwangsläufig locker erzählt, auseinanderfallen. Es bedarf eines starken verbindenden Elements, das sie zusammenhält. Nichts bietet sich dafür mehr an als der Elefant. In meinem Stück sind die herkömmlichen Einheiten, ist auch die Einheit der Handlung aufgegeben. An ihre Stelle tritt die Einheit des Elefanten. Damit aber werden zugleich episches und absurdes Theater, realistische und irreale Tendenzen versöhnt: gerade die volle Realität und ständige Präsenz des Elefanten weist, da sie die gewohnten Strukturen der Wirklichkeit übersteigt, ins Unwirkliche. Der Elefant transzendiert, wie zu zeigen sein wird, sich selbst, wobei ihm sein langer Rüssel sehr zustatten kommt.

Es braucht kaum betont zu werden, daß das Handlungsgerüst hier nur angedeutet werden kann; noch habe ich die Hoffnung auf eine Aufführung nicht aufgegeben. Hier muß eine kurze Skizze der einzelnen Szenen genügen: