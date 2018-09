Inhalt Seite 1 — „Eltern“ auf Wanderschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Montagabend wußten die Redakteure der Zeitschriften „Jasmin“, „Eltern“ und „twen“ immer noch nicht, wer ihr neuer Verleger sein wird. Erst am 13. Februar, zwölf Uhr mittags, wird es endgültig feststehen. Dann läuft die Frist ab, bis zu der Ernst Naumann seinem bisherigen Partner Weitpert einen Scheck über 46 Millionen Mark überreichen muß.

Im Juli letzten Jahres hatte Axel Springer das Verlagshaus Kindler & Schiermeyer, in dem die Zeitschriften erscheinen, für etwa 75 Millionen Mark an den Außenseiter Hans Weitpert verkauft. Verhandlungen mit dem Verlag Gruner + Jahr waren unter anderem am Einspruch der Journalisten Hagen und Prinz, den Blattmachern von „Eltern“ und „Jasmin“ gescheitert.

Druckereibesitzer Weitpert, bis dato nicht im Zeitschriftengeschäft tätig, hatte danach mit einem Schlag bei den Publikumszeitschriften einen Marktanteil von über sechs Prozent erworben. Neuverleger Weitpert trennte sich jedoch schnell wieder von der miterworbenen Jugendzeitschrift „Bravo“, die er für etwa 30 Millionen Mark an den Hamburger Verleger Bauer abtrat.

Im Januar machten wieder Informationen über Verkaufsgespräche, die Runde. Tatsächlich hatte Weitpert Mitte des Monats seinen Anteil von 90 Prozent an der Kindler & Schiermeyer GmbH dem Bauer-Verlag angeboten. Kaufpreis 63 Millionen Mark.

Ohne das Angebot zunächst anzunehmen, schoß Bauer dem Drucker den bar zu zahlenden Teil von 46 Millionen Mark vor; 17 Millionen hatte Weitpert bereits, um Bankschulden abzudecken, dem Unternehmen Kindler & Schiermeyer entnommen. Ende Januar wurde das Geschäft notariell besiegelt.

Die Bauer-Gruppe, mit 19,3 Prozent Marktanteil Spitzenreiter auf dem Markt der Publikumszeitschriften – unter anderem Neue Revue, Quick, TV-Hören und Sehen – schien am Ziel: künftig würden 24,3 Prozent der Publikumszeitschriften von dem Hamburger Verlag herausgegeben werden.

Die Sache hatte nur noch einen Haken: Im September letzten Jahres hatte sich Weitpert der Dienste des früheren Springer-Direktors Ernst Naumann versichert, um einen Fachmann an der Spitze des Verlages zu haben. Dafür hatte er Naumann zehn Prozent der Kindler & Schiermeyer-Anteile verkauft und ihm ein Vorkaufsrecht auf die übrigen 90 Prozent eingeräumt.