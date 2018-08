Inhalt Seite 1 — Fremdenverkehr mit persönlicher Note Seite 2 Auf einer Seite lesen

Speckjause und Ball beim Wastlwirt

Was eigentlich, ist am Lungau dran? Wenn es einen zum fünftenmal dorthin gezogen hat, sollte man sich schon über seine Motive klar werden. Denn daß man in der Bundesrepublik nur durch einen Zufall auf Menschen treffen kann, die von der Existenz einer österreichischen Landschaft dieses Namens gehört haben, genügt ja wohl nicht als Grund, nun dorthin zu fahren. Wenngleich es auch ein heimliches Vergnügen bereitet, eine Landschaft zu schätzen, die kaum einer kennt.

Landschaft? Das ist das wenigste. Gegend gibt’s schließlich überall, und woanders sind die Berge noch höher. Der Lungau ist ein etwa 1000 Meter hoch gelegenes Alpenbecken in den Radstädter Tauern mit einem Bergrücken in der Mitte, der deshalb Mitterberg heißt. Die Ränder des Beckens sind durch ein Dutzend Täler eingekerbt. Von außen zugänglich aber ist es nur an drei Stellen; zwei davon hat – zur Römerzeit schon – der Mensch geschaffen: die Tauernstraße über den Tauernpaß und ihre Fortsetzung nach Kärnten, die in späterer Zeit über den Katschberg gelegt worden ist. Nur nach Osten, nach der Steiermark, öffnet sich das Becken des Lungaus.

Mit dieser Beschaffenheit hängen wohl auch seine klimatischen Eigenarten zusammen: Im Winter staut sich die Kaltluft; die Tiefsttemperatur dieses Winters betrug in „Österreichisch-Sibirien“ 30 Grad (Autoanschleppen 30 Schilling). Dafür aber ist’s in dem breiten Becken ungewöhnlich sonnig; zuweilen sogar, wie in diesem Winter, setzt die Februarsonne schon im Dezember ein. Mariapfarr, der sonnigste Ort des Lungaus, was sage ich, ganz Österreichs gar, wird der Zahl der Sonnenstunden nach mit Davos verglichen. Dennoch aber ist der Lungau im großen und ganzen schneesicher. In den letzten Jahrzehnten hat man ein einziges Mal grüne Weihnachten erlebt; das war 1967. Zu Beginn dieser Wintersaison aber, als Österreich bis Mitte Dezember mit Schnee kargte, versammelte sich Österreichs Ski-Elite am Katschberg.

Jetzt aber die Schattenseite: Après-Ski findet, wenn überhaupt, so nur nach Art des Landes statt; man hat die Wahl zwischen einer Speckjause beim Geinwirt zum Beispiel und einem Kaffee im Café Hochleitner in Tamsweg, zwischen einem Heimatabend in Muhr etwa und einem Heimatabend in St. Michael, zwischen der Musiktruhe in der „Traube“ und einem Ball beim Wastlwirt. Ein Hallenbad ist in Tamsweg, der Hauptstadt des Bezirks, erst noch im Bau.

Wenn sich der Fremdenverkehr, der sich bis zum Zweiten Weltkrieg auf Tamsweg, Mauterndorf und Mariapfarr beschränkt hatte, auf alle Ansiedlungen ausgedehnt und in den letzten Jahren auch im Winter erheblich zugenommen hat, haben sich die Preise nicht höher als die Leistungen entwickelt. In den behäbigen soliden Landgasthöfen ißt man für umgerechnet fünf Mark kräftig zu Mittag. Für ein zentralbeheiztes Gasthofzimmer mit Vollpension zahlt man etwa 15 Mark, für die Übernachtung in einem beheizten Privatzimmer mit Frühstück, einschließlich Abgabe etwa sieben Mark. Da es zudem an Gelegenheit fehlt, Geld auszugeben, und man hier getrost seine Überfallhose aus der Jugendzeit auftragen könnte, empfiehlt sich der Lungau für Familien, die mit der Mark rechnen müssen.

Im Winter kommen in den Lungau auch Leute, die zur Wintererholung nicht unbedingt Ski brauchen. Einen Teil der markierten Wanderwege, zumal in den sonnigen Tälern der Tauracn und der Mur, kann man auch bei Schnee benutzen, und einige Almabfahrtswege eignen sich gut als sportliche Rodelbahnen. Zum Eislaufen und Eisstockschießen sind verschiedentlich Bahner, eingerichtet. Skifahrer finden zwei große Skigelände für unterschiedliche Ansprüche zwar nicht vor ihrem Schlafzimmer, wohl aber vor der Haustür des Lungaus: Obertauern mit 14 Lifts, einer Gondel- und Sesselbahn und den Katschberg mit drei Lifts.