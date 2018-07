In Moskau wollen die Gerüchte über eine bevorstehende Machtverschiebung innerhalb der Kreml-Führung nicht verstummen. Anlaß dazu hatte zunächst die lange Abwesenheit Ministerpräsident Kossygins gegeben. Der 64jährige Politiker, der als Exponent des liberalen Flügels gilt, empfing am 20. Dezember den französischen Botschafter Seydoux zu einem Gespräch. Er machte dann – wie das Außenministerium vorige Woche beruhigend verlauten ließ – in der Umgebung Moskaus Ferien und tauchte erst am Wochenende beim Besuch des ungarischen Parteichefs Kadar wieder in der Öffentlichkeit auf.

Inzwischen wurde auch Parteichef Breschnjew, Anführer der Kreml-„Falken“, in den Sog der Spekulationen hineingezogen. Ihm soll das Attentat gegolten haben, das ein Milizionär vor drei Wochen auf den Ehrenkonvoi der Kosmonauten von Sojus 4 und 5 vor den Toren des Kreml verübt hatte.

Mitte voriger Woche fehlte Breschnjews Name überraschend in dem Kommuniqué, das nach dem Besuch einer Delegation der Nationalen Front der Tschechoslowakei veröffentlicht wurde – obwohl der Parteichef an den Besprechungen teilgenommen hatte.

Das in milden Tönen gehaltene Kommuniqué betonte die „Prinzipien der Gleichheit, des gegenseitigen Beistandes und der Respektierung wechselseitiger Interessen“. Die Nichterwähnung Breschnjews wurde von westlichen Korrespondenten darauf zurückgeführt, daß der Parteichef den Kommunique-Text möglicherweise nicht gebilligt habe.

Diese Episode fiel zusammen mit einem Artikel in der Moskauer Zeitschrift „Parteileben“, der die Führungspraktiken des Kreml verdeckt kritisierte und eine stärkere Einbeziehung des Zentralkomitees in den Willensbildungsprozeß forderte. So soll etwa die Entscheidung über die Besetzung der ČSSR am 17./18. August in einer erweiterten Sitzung des Politbüros, und zwar ohne ZK-Beteiligung gefallen sein.

Kollektive Führung, so schrieb „Parteileben“ jetzt, „müsse den Willen der Mehrheit“ ausdrücken. Und: „Ein Parteiführer ist kein Alleinherrscher. Er ist ein Vertrauensmann der Parteimassen.“