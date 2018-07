Bei Stockhausens neuem Werk „Aus den sieben Tagen“ sitzen sie, die sechzehn Damen und Herren der Stuttgarter Schola Cantorum, obwohl es nur acht Minuten dauert (nicht das Stück, sondern die kleine Auswahl, die sie boten); Kagels „Hallelujah“ dagegen, obgleich fast dreimal so lang, wird stehend uraufgeführt. Der Grund für den feinen Unterschied der Interpretationsweise wird jedem sofort einleuchten: Stockhausen verlangt von seinen Interpreten, zu meditieren (und das läßt sich nun mal sitzend konzentrierter betreiben), während Kagel auf einen musikszenischen Effekt aus ist, der sich wiederum im Stehen wirkungsvoller bewerkstelligen läßt.

Bleiben wir zunächst bei Mauricio Kagel, dem Komödianten unter den komponierenden Avantgardisten. Bei seinen Bemühungen um die Integration von Musik und Bild ist er folgerichtig beim Film angelangt. „Hallelujah“ ist ein Film, bei dem er für Musik, Drehbuch und Regie gleichermaßen verantwortlich zeichnet. Er wird erst im Herbst in Donaueschingen uraufgeführt – in der Stuttgarter Südfunk-Veranstaltung „Musik unserer Zeit“ gab es als konzertante Voraus-Uraufführung lediglich das musikalische Kernstück daraus, für sechzehn, frei zum Ensemble kombinierte Solostimmen, hier wie im Film von der Schola Cantorum unter ihrem Spiritus rector Clytus Gottwald geboten: ein witziges, vor lauter geistreichen Einfällen übersprudelndes Stück, sozusagen eine Studie über die verschiedenen Möglichkeiten zu tremolieren – in natürlich-schönen oder gekünstelt-meckernden vokalen Verlautbarungen, auch unter Zuhilfenahme der in verschiedensten Geschwindigkeiten vor den Mund geschlagenen Hand. Das zum großen Teil junge Publikum reagierte so phantastisch, daß der anwesende Kagel vor Glück strahlte: An Stelle Beifalls stimmte es mit frenetischer Lust Indianergeheul an, um damit wenigstens einen Teil des eben Gehörten zu imitieren.

Gottwalds Schola Cantorum, durch ihre unübertrefflichen Aufführungen und Aufnahmen von Werken der Avantgarde an den internationalen Brennpunkten der neuen Musik längst zu einem Begriff geworden, ist an der Entwicklung eines neuen Vokalstils wesentlich beteiligt. Ligeti hat für sie sein „Lux aeterna“ komponiert, Boulez schreibt gerade ein Stück für sie. Schnebel und Otte steuerten Wichtiges bei, besonders mit ihrer neuartigen Textbehandlung, bei der Wörter nicht mehr semantisch „vertont“, sondern – bis in Silben und Laute aufgelöst – als Kompositionsmaterial benutzt werden, als Klang an sich oder auch nur als Geräusch – zusätzlich aller nur möglichen Hervorbringungen eines Vokalisten wie Atmen, Hauchen, Keuchen, Krächzen und Pfeifen. Von ihrer artistisch verfeinerten Kunst, diese neuen Vokalklänge nicht nur für hochvirtuose Effekte oder Gags zu nutzen, sondern auch für sehr sensible Empfindungen und Ausdrucksnuancen, konnte die Schola Cantorum jetzt einiges in Kagels „Hallelujah“ investieren, ebensoviel aber auch in Stockhausens neues Werk.

Hier konnte Gottwalds Stil auf sehr selbständige Weise Triumphe feiern; denn Stockhausen hat keine einzige Note vorgeschrieben, auch keinerlei graphische, sondern nur verbale Anweisungen gegeben. Seit seinem Japan-Aufenthalt (1966) ist er erpicht auf Meditation und fernöstliche Philosophien. Seine neuesten Kompositionen, „Aus den sieben Tagen“ (entstanden im Mai 1968), enthalten nichts weiter als Hinweise für Instrumentalisten oder Sänger, wie man aus meditativer Haltung heraus musizieren soll. Aus dem kleinen Textheftchen im Querformat könnte man wohl tage- und nächtelang Musik machen, wenn man jener mystischen Versenkung fähig wäre, die sich Stockhausen wünscht.

Offensichtlich liebt Gottwald sein Vokalsolistenensemble so sehr wie kulinarische Dinge; denn Stockhausens Anweisung „Lebe vier Tage ganz allein ohne Speise“ leistete er keine Folge. Dafür konnte man genau ablesen (an der eigenen Uhr), wie lange die Stuttgarter Sänger brauchten, um sich warmzusingen – einschließlich Summen, Zischen, Schluchzen, Lachen und Pfeifen; denn Stockhausen fordert: „Spiele (oder singe) einzelne Töne so hingegeben, bis du die Wärme spürst, die von dir ausstrahlt“ und: „Höre auf, wenn du spürst, daß du aufhören sollst.“ Die Schola spürte das nach acht Minuten.

Scharlatanerie, Jux? Für Stockhausen gewiß nicht, für die Interpreten vielleicht, für das hörende Publikum bestimmt. Es läßt sich nicht ausmachen, ob oder wie weit das Gehörte den Intentionen Stockhausens entspricht; denn die Realisation, jede Realisation ist natürlich das Werk der Interpreten. Gottwalds hohem Kunstverstand und seiner Phantasie war es zu danken, ebenso dem Aufeinander-abgestimmt-Sein und der vokalen Virtuosität der Schola, daß diese Klangstudie „nach Stockhausen“ so dicht, so organisch gewachsen, sogar formal gebändigt wirkte. Und dies, obwohl Stockhausen den Rat gab: „Versuche nicht, es mit dem Verstand zu begreifen.“ Wolfram Schwinger